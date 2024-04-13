Соратниця Трампа заявила, що спікер Джонсон маніпулюватиме конгресом, прив'язавши допомогу Ізраїлю до України

Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Іран заявляє, що незабаром нападе на Ізраїль, і ми знаємо про це весь тиждень. Спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Ізраїлю на розгляд цього тижня" - наголосила Грін.

Однак, за її словами, замість цього спікер Джонсон має намір чинити тиск на членів конгресу з метою змусити їх підтримати надання допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів, аби ухвалити фінансування й Ізраїлю, який перебуває під загрозою нападу з боку Ірану.

"Це буде аналогічно тому, як він зробив з омнібусом, змусивши членів конгресу проголосувати за фінансування абортів на повному терміні вагітності, щоб платити солдатам, - додала Грін. - Не прив'язуйте Україну до Ізраїлю".