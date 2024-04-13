Соратниця Трампа заявила, що спікер Джонсон маніпулюватиме конгресом, прив'язавши допомогу Ізраїлю до України
Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Джонсон планує тиснути на членів Конгресу, аби ухвалити законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Іран заявляє, що незабаром нападе на Ізраїль, і ми знаємо про це весь тиждень. Спікер Джонсон міг би винести окремий пакет допомоги Ізраїлю на розгляд цього тижня" - наголосила Грін.
Однак, за її словами, замість цього спікер Джонсон має намір чинити тиск на членів конгресу з метою змусити їх підтримати надання допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів, аби ухвалити фінансування й Ізраїлю, який перебуває під загрозою нападу з боку Ірану.
"Це буде аналогічно тому, як він зробив з омнібусом, змусивши членів конгресу проголосувати за фінансування абортів на повному терміні вагітності, щоб платити солдатам, - додала Грін. - Не прив'язуйте Україну до Ізраїлю".
- 12 квітня повідомлялось, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
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