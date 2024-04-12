Спікер Джонсон обговорює з Білим домом правки до законопроєкту про надання допомоги Україні
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю
Про це повідомляє Associated Press.
Лідер республіканців у палаті представників Стів Скаліс заявив, що у четвер, 11 квітня, спікер Джонсон обговорював з представниками Білого дому законопроєкт, який відрізнятиметься від запропонованого сенатом пакета законів про зовнішню безпеку вартістю 95 мільярдів доларів і включатиме низку вимог республіканців.
"Домовленості не було досягнуто, - зазначив Скаліс. - Очевидно, що угода має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами (Республіканської партії, - ред.)".
Крім того, у п'ятницю, 12 квітня, спікер Джонсон має намір зустрітися з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді, щоб заручитися підтримкою експрезидента або, щонайменше, утримати його від відкритої опозиції щодо пакета допомоги Україні.
За словами сенатора-республіканця Маркуейна Малліна, поки невідомо, чи надасть Трамп якусь політичну підтримку. Однак Маллін висловив сподівання, що експрезидент підтримає цей пакет, оскільки на кону стоїть перебування Джонсона на посаді спікера.
Згідно з повідомленням, законопроєкт з правками мав би структурувати частину фінансування для України у вигляді кредитів та прокласти шлях для США до заморожених активів російського центрального банку.
Джонсон також наполягав на тому, щоб адміністрація Байдена скасувала паузу в наданні дозволів на експорт скрапленого природного газу.
- Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії.
- Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
- 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.13 Купівля 39.13Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.95Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе