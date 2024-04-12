Спікер Джонсон обговорює з Білим домом правки до законопроєкту про надання допомоги Україні

Про це повідомляє Associated Press.

Лідер республіканців у палаті представників Стів Скаліс заявив, що у четвер, 11 квітня, спікер Джонсон обговорював з представниками Білого дому законопроєкт, який відрізнятиметься від запропонованого сенатом пакета законів про зовнішню безпеку вартістю 95 мільярдів доларів і включатиме низку вимог республіканців.

"Домовленості не було досягнуто, - зазначив Скаліс. - Очевидно, що угода має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами (Республіканської партії, - ред.)".

Крім того, у п'ятницю, 12 квітня, спікер Джонсон має намір зустрітися з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго у Флориді, щоб заручитися підтримкою експрезидента або, щонайменше, утримати його від відкритої опозиції щодо пакета допомоги Україні.

За словами сенатора-республіканця Маркуейна Малліна, поки невідомо, чи надасть Трамп якусь політичну підтримку. Однак Маллін висловив сподівання, що експрезидент підтримає цей пакет, оскільки на кону стоїть перебування Джонсона на посаді спікера.

Згідно з повідомленням, законопроєкт з правками мав би структурувати частину фінансування для України у вигляді кредитів та прокласти шлях для США до заморожених активів російського центрального банку.

Джонсон також наполягав на тому, щоб адміністрація Байдена скасувала паузу в наданні дозволів на експорт скрапленого природного газу.