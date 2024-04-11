Трамп може перетворити військову допомогу на інструмент примусу України до переговорів з РФ, - CNN

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Джерела каналу розповіли про плани Трампа щодо "швидкого зупинення війни" в Україні. За їхньою інформацією, іноземні дипломати нібито почули, що він прагне спонукати Київ і Москву до припинення бойових дій та посадити країни за стіл переговорів.

Зазначено, якщо експрезидент США переможе на виборах у листопаді, ймовірно, намагатиметься зв’язатися з очільником Росії Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським одразу ж після переобрання або на наступний день після інавгурації.

Аби спонукати Київ до переговорів з РФ, Трамп може використати допомогу США як інструмент примусу.

"Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче", – розповів співрозмовник CNN.

За словами джерел каналу, Трамп також нібито має ідею поділу країн-членів Альянсу на два "сорти". Про його думку щодо "дворівневого НАТО", як зазначають джерела, дізналися багато європейських послів. Колишній американський президент нібито має ідею, щоб 5-та стаття Північноатлантичного договору не захищала держави, що витрачають менше 2% ВВП на оборону.