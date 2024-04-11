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Трамп може перетворити військову допомогу на інструмент примусу України до переговорів з РФ, - CNN

11 квітня, 2024 четвер
18:36
Війна з Росією Дональд Трамп

Ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску

Про це йдеться у матеріалі CNN. 

Джерела каналу розповіли про плани Трампа щодо "швидкого зупинення війни" в Україні. За їхньою інформацією, іноземні дипломати нібито почули, що він прагне спонукати Київ і Москву до припинення бойових дій та посадити країни за стіл переговорів. 

Зазначено, якщо експрезидент США переможе на виборах у листопаді, ймовірно, намагатиметься зв’язатися з очільником Росії Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським одразу ж після переобрання або на наступний день після інавгурації. 

Аби спонукати Київ до переговорів з РФ, Трамп може використати допомогу США як інструмент примусу. 

"Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче", – розповів співрозмовник CNN. 

За словами джерел каналу, Трамп також нібито має ідею поділу країн-членів Альянсу на два "сорти". Про його думку щодо "дворівневого НАТО", як зазначають джерела, дізналися багато європейських послів. Колишній американський президент нібито має ідею, щоб 5-та стаття Північноатлантичного договору не захищала держави, що витрачають менше 2% ВВП на оборону. 

  • 15 лютого повідомлялося, що радники Дональда Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
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