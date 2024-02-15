Радники Трампа обговорювали можливість переговорів Зеленського і Путіна, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Радники Трампа також обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів на початку можливого другого терміну", - йдеться у повідомленні.

Один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів. Натомість загроза збільшення допомоги США може спонукати до цього Росію.

Радники Трампа зокрема Ларрі Кудлоу та Роберт О’Браєн, також публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна.