Допомога Україні має переважну підтримку американського народу та членів Конгресу, - ексречник Держдепу США Прайс

Про це Прайс повідомив у кулуарах Міжнародного саміту мерів, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я знаю, що це (допомога Україні, - ред.) має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку членів Конгресу. Американський народ, Конгрес США, безумовно, чинна адміністрація розуміє необхідність і продовжує підтримувати Україну. Це важливий принцип в контексті України, але це важливий принцип у світі. І коли правила світу, коли самі принципи національного суверенітету порушують деінде, як у випадку з Україною – тоді вони потенційно можуть бути порушені де завгодно", - сказав він.

Прайс наголосив, що американці гостро відчувають необхідність підтримувати Україну не лише словами, а й ресурсами.

"Тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, ця розмова триває. Але те, що ми чуємо із Конгресу день у день, від демократів і республіканців, полягає в тому, що вони підтримують постійну солідарність з Україною, хочуть, щоб ми могли це продемонструвати, і ми впевнені, що зможемо й надалі це робити", - наголосив ексречник Держдепу.

За його словами, також ведеться робота у багатьох форматах над забезпеченням відповідальності РФ за вчинені злочини. США активно співпрацюють з іншими країнами та українськими партнерами, щоб допомогти зібрати докази, проаналізувати, зберегти і зробити їх доступними для різних міжнародних органів, включно з Міжнародним кримінальним судом та Міжнародним судом.

"Наші українські партнери мають дуже активну та компетентну судову систему, у якій вони продемонстрували дуже хорошу здатність переслідувати воєнні злочини, те як вони постраждали від рук російських сил, а також їхніх міжнародних органів", - додав він.