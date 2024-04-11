Допомога Україні має переважну підтримку американського народу та членів Конгресу, - ексречник Держдепу США Прайс
Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу
Про це Прайс повідомив у кулуарах Міжнародного саміту мерів, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я знаю, що це (допомога Україні, - ред.) має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку членів Конгресу. Американський народ, Конгрес США, безумовно, чинна адміністрація розуміє необхідність і продовжує підтримувати Україну. Це важливий принцип в контексті України, але це важливий принцип у світі. І коли правила світу, коли самі принципи національного суверенітету порушують деінде, як у випадку з Україною – тоді вони потенційно можуть бути порушені де завгодно", - сказав він.
Прайс наголосив, що американці гостро відчувають необхідність підтримувати Україну не лише словами, а й ресурсами.
"Тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, ця розмова триває. Але те, що ми чуємо із Конгресу день у день, від демократів і республіканців, полягає в тому, що вони підтримують постійну солідарність з Україною, хочуть, щоб ми могли це продемонструвати, і ми впевнені, що зможемо й надалі це робити", - наголосив ексречник Держдепу.
За його словами, також ведеться робота у багатьох форматах над забезпеченням відповідальності РФ за вчинені злочини. США активно співпрацюють з іншими країнами та українськими партнерами, щоб допомогти зібрати докази, проаналізувати, зберегти і зробити їх доступними для різних міжнародних органів, включно з Міжнародним кримінальним судом та Міжнародним судом.
"Наші українські партнери мають дуже активну та компетентну судову систему, у якій вони продемонстрували дуже хорошу здатність переслідувати воєнні злочини, те як вони постраждали від рук російських сил, а також їхніх міжнародних органів", - додав він.
- Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до конгресу США із відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії.
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