Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Барбра Стрейзанд, Лів Шрайбер, Шон Пенн та інші світові зірки закликали конгрес допомогти Україні

Барбра Стрейзанд, Лів Шрайбер, Шон Пенн та інші світові зірки закликали конгрес допомогти Україні

10 квітня, 2024 середа
22:03
Світ конгрес США

Близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до конгресу США із відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії

Про це пише "Голос Америки".

Під закликом до американського конгресу якнайшвидше затвердити додаткову допомогу Україні на понад $60 млрд доларів підписалося близько 40 відомих особистостей. Серед них – акторка і співачка Барбра Стрейзанд, актори Шон Пенн і Лів Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, музичний гурт Imagine Dragons, історики Тімоті Снайдер і Сергій Плохій, політологи Френсіс Фукуяма та Майкл Макфол.

"Українці дають нам шанс. Шанс для американців вчинити правильно – для них, для нас, заради порядності, заради людяності. Україна може захистити себе й забезпечити стабільність у всьому світі. Але якщо ми дозволимо Україні програти, ми запросимо катастрофу для них і катастрофу для себе, – йдеться у відкритому листі, який опублікувала CNN. – Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося у значно небезпечнішому світі. Це буде світ, де ми можемо очікувати війни в Європі та війни в Азії. Світ, у якому Росія може перекрити продовольство на Близький Схід і в Африку, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і світ, повний ядерної зброї".

Підписанти наголошують, що Україна бореться за своє існування проти Росії, яка відкрито погрожує українцям геноцидом.

"Російські лідери відкрито кажуть, що їхня мета – знищення української держави та знищення українців як народу. Російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом".

Вони нагадують, що Росія, яка просто зараз знищує "старовинне та красиве місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей", перед тим робила це саме з Маріуполем, Алеппо та Грозним. А українці, борючись із Росією самотужки, захищають Європу й американські інтереси.

"Збройні Сили України захищають основні американські інтереси. Вони роблять речі, які американці не можуть зробити самі. Поглинувши всю атаку Росії, вони унеможливлюють інші війни в Європі. Вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін. Показуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Два роки українці захищали нас, як і свій народ", – зазначено в листі.

Відтак вони закликають конгрес, який повернувся до роботи після канікул, проголосувати за надання допомоги Києву.

"Часу мало, і нові небезпеки можуть настати дуже швидко. Разом ми закликаємо конгрес вчинити правильно – просто зараз. Підтримайте Україну", – наголошують автори листа.

  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає для трьох країн $95,3 мільярда. Тепер рішення за палатою представників. Проте законопроєкт досі не винесли на голосування
  • 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул, які завершуються 9 квітня
  • 8 квітня повідомлялось, що сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
  • Сенатори-республіканці закликали спікера Джонсона протистояти хаосу в палаті представників і просувати закон щодо допомоги Україні
  • Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що допомога Україні є життєво важливою для національної та глобальної безпеки
Теги:
Культура
Війна з Росією
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Олександр Шовковський
8 квітня, 2024 понедiлок
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
Володимир Зеленський
9 квітня, 2024 вiвторок
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
мобілізовані росіяни
7 квітня, 2024 неділя
Наступи росіян будуть руйнівними для РФ, - експерт з військової контррозвідки Притула
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
22:29
кримінальні справи
Убивство 4 чоловіків у Варшаві: підозрюваних п'ятьох українців і поляка взяли під варту
22:29
Микола Стеценко
"Військком сказав купити чотири пікапи, щоб мене відпустили": ексфутболіст "Зорі" розповів, як його мобілізували
22:11
Оновлено
Атака балістичними ракетами по Одеському району
Росія вдарила по Одещині балістикою, серед загиблих - 10-річна дівчинка, кількість поранених зросла
21:43
Мелітополь
Окупанти й місцеві колаборанти масово привласнюють житло мелітопольців, - голова Запорізької ОВА
21:19
Війна з Росією
Від отримання відпусток до звільнення зі служби: Міноборони запустило платформу "Військовий асистент"
21:16
Оновлено
Удар РФ по Липцях Харківського району, 10.04.24
РФ атакувала Харківщину: у Липцях серед трьох загиблих є дитина, у Вовчанську двоє поранених і зруйновано поліклініку
21:15
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
США провалили стратегію зі стримування ударів України по території Росії, - дипломат Хара
21:04
Ексклюзив
Перемога України
Професор Гарань: в перемогу вірять 83% опитаних українців, проте часові рамки зміщуються
21:02
ЄС - Україна
ЄС підготував проєкт безпекових зобов'язань перед Україною, - Erucativ
21:00
Вибух у Криму
Через страх ударів у Джанкої росіяни перевозять на нове місце боєприпаси й техніку, - "Атеш"
20:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це неповага, що людей забирають невідомо на скільки, - нардеп Княжицький
20:33
Під час обшуків виявили гранати й ручний гранатомет: експосадовців СБУ викрили на розкраданні 26 млн грн
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Аналіз мобілізаційного законопроєкту та чим допоможуть Україні запчастини для систем ППО Hawk. Колонка Сергія Згурця
20:27
Володимир Зеленський
"Є потрібні результати": Зеленський про ракетну програму України
20:16
Джо Байден
Вибори в США: Байден збільшив перевагу над Трампом у новому опитуванні
20:08
Ісмаїл Ганія
Лідер ХАМАС заявив про загибель внаслідок ударів по Газі трьох його синів
20:02
OPINION
Костянтин Москалець
Фільми на час Великого Посту
19:56
OPINION
Віталій Портников
Трамп послав Кемерона з допомогою Україні
19:50
Ексклюзив
відкриття рекрутингового центру у Львові
"Окрім покарань у законі про мобілізацію потрібне заохочення для тих, хто піде до війська через рекрутинг", - депутат Київради Васильчук
19:42
Оновлено
СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів"
СБУ 10 квітня оголосила про затримання екснардепа "Партії регіонів". Розслідувачі з'ясували, що він ще з лютого перебуває під домашнім арештом
19:38
Новини компаній
Люди-Титани: гурт KOZAK SYSTEM спільно з БФ "МХП-Громаді" продовжать тур військовими госпіталями
19:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
У Херсонській ОВА відреагували на вкид росіян про "наступ" на правобережжя регіону
19:27
Жінки в ЗСУ
На фронті за добу відбулось 47 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 17 атак на Бахмутському напрямку
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 777-го дня війни: росіяни втрачають позиції біля Кремінної, а в тимчасово окупованому Криму знищено ворожий вертоліт Ка-27
18:49
Оновлено
Швейцарія
Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
18:44
Шахтар
В УЄФА пояснили, як представник України може оминути кваліфікацію за нового формату ЛЧ
18:36
Канада
ФСБ у Канаді намагається завербувати агентів у середовищі іммігрантів з Росії та колишніх республік СРСР, - ГУР
18:08
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони
18:08
OPINION
Віктор Шлінчак
Американська допомога Україні. Вузьке вікно можливостей
18:02
На фото: Сергій Танчинець, лідер гурту "Без обмежень"
"Було б не цікаво": Танчинець з "Без обмежень" зізнався, що вживає алкоголь перед виходом на сцену
17:58
Окупанти в Маріуполі
Росія розпочинає мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко
17:56
Ексклюзив
верховна рада
"Без монобільшості прийняти неможливо": нардеп Синютка заявив, що "слуги" покинули залу ВРУ перед голосування за поправки до законопроєкту про мобілізацію
17:51
Ексклюзив
Молдова
Брюссель розглядає можливість вступу Молдови до Євросоюзу без Придністров'я, - голова представництва ЄС в Кишиневі
17:47
Kyivstar, Київстар
В Україні з'явиться альтернатива супутниковому інтернету Starlink
17:38
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика
17:22
На фото: Рене Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс
Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс
17:02
OPINION
Олександр Чижевський
Ілля Вітюк — ключова фігура в тиску на НСАУ: розкриття корупційних схем
17:00
Огляд
переселенці
Зміни умов для українців за кордоном: що потрібно знати про тимчасовий захист у 2024 році
16:59
На фото: концерт Океан Ельзи
"Океан Ельзи" скасував усі концерти на 2024 рік
16:58
МАГАТЕ
МАГАТЕ проведе позачергове засідання стосовно безпеки на окупованій ЗАЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV