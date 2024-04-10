Барбра Стрейзанд, Лів Шрайбер, Шон Пенн та інші світові зірки закликали конгрес допомогти Україні

Про це пише "Голос Америки".

Під закликом до американського конгресу якнайшвидше затвердити додаткову допомогу Україні на понад $60 млрд доларів підписалося близько 40 відомих особистостей. Серед них – акторка і співачка Барбра Стрейзанд, актори Шон Пенн і Лів Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, музичний гурт Imagine Dragons, історики Тімоті Снайдер і Сергій Плохій, політологи Френсіс Фукуяма та Майкл Макфол.

"Українці дають нам шанс. Шанс для американців вчинити правильно – для них, для нас, заради порядності, заради людяності. Україна може захистити себе й забезпечити стабільність у всьому світі. Але якщо ми дозволимо Україні програти, ми запросимо катастрофу для них і катастрофу для себе, – йдеться у відкритому листі, який опублікувала CNN. – Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося у значно небезпечнішому світі. Це буде світ, де ми можемо очікувати війни в Європі та війни в Азії. Світ, у якому Росія може перекрити продовольство на Близький Схід і в Африку, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і світ, повний ядерної зброї".

Підписанти наголошують, що Україна бореться за своє існування проти Росії, яка відкрито погрожує українцям геноцидом.

"Російські лідери відкрито кажуть, що їхня мета – знищення української держави та знищення українців як народу. Російські пропагандисти чи не щодня погрожують геноцидом".

Вони нагадують, що Росія, яка просто зараз знищує "старовинне та красиве місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей", перед тим робила це саме з Маріуполем, Алеппо та Грозним. А українці, борючись із Росією самотужки, захищають Європу й американські інтереси.

"Збройні Сили України захищають основні американські інтереси. Вони роблять речі, які американці не можуть зробити самі. Поглинувши всю атаку Росії, вони унеможливлюють інші війни в Європі. Вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін. Показуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Два роки українці захищали нас, як і свій народ", – зазначено в листі.

Відтак вони закликають конгрес, який повернувся до роботи після канікул, проголосувати за надання допомоги Києву.

"Часу мало, і нові небезпеки можуть настати дуже швидко. Разом ми закликаємо конгрес вчинити правильно – просто зараз. Підтримайте Україну", – наголошують автори листа.