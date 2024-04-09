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"Якщо Кремль переможе, це підбадьорить інших агресорів": Остін закликав проголосувати за допомогу Україні

9 квітня, 2024 вiвторок
22:14
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що допомога Україні є життєво важливою для національної та глобальної безпеки

Про це Остін сказав 9 квітня під час слухань у комітеті сенату з питань збройних сил щодо бюджетного запиту Пентагону на 2025 фінансовий рік.

Міністр оборони зауважив, що, хоча він вдячний за ухвалення бюджету асигнувань на оборону на 2024 фінансовий рік, проте також очікує ухвалення додаткового фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, яке підтримає Україну, Ізраїль і Тайвань.

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"Наша безпека в ці неспокійні часи залежить від цілеспрямованості Америки, – сказав Остін. – Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати захитаються, покинуть наших друзів і залишать Україну в смертельній небезпеці. Якщо Кремль переможе в Україні, це підбадьорить потенційних агресорів у всьому світі, і Сполучені Штати будуть у значно меншій безпеці".

Остін додав, що від дій США стосовно України також залежить глобальна безпека у світі. 

"Якби Америка пішла, ми поставили б вільний світ під загрозу та ризикували б неймовірними витратами й небезпеками. І ми знаємо, що Китай та інші спостерігають і вчаться на прикладі того, що робить Путін і як ми реагуємо", – додав він.

Міністр оборони США наголосив, що попри чисельну перевагу Росії та більше зброї, Україна виконала надзвичайну роботу, "повернувши приблизно 50% землі, яку спочатку окупували росіяни". Він нагадав, що Україна не просить інших воювати замість неї, а лише коштів для підтримки своїх зусиль.

"Без допомоги з питань безпеки вони не зможуть поповнити так необхідні системи протиповітряної оборони, які їм потрібні для захисту своїх людей, а інші їхні оборонні можливості будуть атрофовані", – зауважив Остін.

  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає для трьох країн $95,3 мільярда. Тепер рішення за палатою представників. Проте законопроєкт досі не винесли на голосування
  • 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул, які завершуються 9 квітня
  • 8 квітня повідомлялось, що сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
  • Сенатори-республіканці закликали спікера Джонсона протистояти хаосу в палаті представників і просувати закон щодо допомоги Україні


 
Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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