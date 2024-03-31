Допомога Україні від США: Джонсон пообіцяв голосування після великодніх канікул
Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул
Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, повідомляє ABC News.
За його словами, переважна більшість Конгресу схвалить додаткове фінансування для України, попри внутрішні розбіжності.
"Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступний головний порядок денний. Після того як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вважаю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", - сказав Тернер.
Зауважимо, що Палата представників США має повернутися з великодніх канікул 9 квітня.
- Речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон заявила, що атаками по енергооб'єктах України російський диктатор Володимир Путін намагається зламати дух українців, і закликала конгрес не зволікати з ухваленням допомоги Києву.
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