"Не можемо дозволити подальших зволікань": у Білому домі закликали конгрес США ухвалити допомогу Україні
Речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Ватсон заявила, що атаками по енергооб'єктах України російський диктатор Володимир Путін намагається зламати дух українців, і закликала конгрес не зволікати з ухваленням допомоги Києву
Про це вона сказала під час брифінгу у Білому домі.
"Вночі Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по енергомережі України з початку війни, позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електрики у ще холодні дні ранньої весни. Цей обстріл - частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України - є жахливим нагадуванням про зусилля Володимира Путіна зламати дух українського народу та занурити його в темряву", - наголосила Ватсон.
За її словами, щоб допомогти Україні захиститися від цих нападів, необхідно, щоб Палата представників ухвалила двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, аби США могли надати Україні більше засобів ППО.
"Потреба України є терміновою, і ми не можемо дозволити собі подальших зволікань", - наголосила речниця Ради нацбезпеки США.
- Увечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Внаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах України.
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