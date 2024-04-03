Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті "Плану Б щодо американської допомоги Україні не існує": розмова Еспресо з послом США Бріджит Брінк
Ексклюзив

"Плану Б щодо американської допомоги Україні не існує": розмова Еспресо з послом США Бріджит Брінк

Юрій Фізер
3 квітня, 2024 середа
19:30
Статті на фото: Бріджит Брінк

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо - про шанси конгресу підтримати законопроєкт щодо допомоги Україні, можливе підписання безпекової угоди та шляхи покращення інвестиційного клімату

Отже, ви приїхали в Україну наприкінці травня 2022 року. Чим тодішня ситуація в нашій країні відрізнялася від нинішньої?

Нинішня ситуація – кардинально інша. Коли я приїхала в Україну у травні 2022 року, вулиці були практично порожні, і всюди стояли блокпости. Коли тоді я їхала і машиною, я бачила багато руйнувань. Зараз, попри два роки жорстокої війни Росії проти України, спостерігаю неймовірний прогрес. 50% окупованої території було відвойовано відважними захисниками України. Україна змогла експортувати продовольство через чорноморські порти, відправивши понад 1000 кораблів, тобто понад 33 мільйони метричних тонн зерна та інших вантажів. І протягом двох дуже суворих, але неймовірних зим українці змогли зберегти енергію та електроенергію для всієї країни. Це дійсно великі досягнення. І попри військові намагання Росії, ми бачимо, що економіка не тільки вижила, вона зростає, йдеться про 5% зростання у 2023 році та прогнозоване зростання у 2024-му. 

Очевидно, що це важкий момент і важка ситуація для України, але ми зобов'язуємося бути з вами й надалі. Наразі я бачу неймовірну стійкість кожної людини в країні, яка прагне перемогти у цій боротьбі з Росією.

Поговорімо про цю допомогу. Зараз ми дуже залежимо від зовнішнього фінансування, і, на жаль, законопроєкт від Білого дому, який пропонує надати Україні близько шести мільярдів доларів, застряг у Палаті представників. Втім, нам відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон збирається поставити на голосування цей пакет допомоги після того, як представники повернуться з великодніх канікул, приблизно 9 квітня. Що ви особисто думаєте про це? Чи проголосують вони за нього, і якщо так, то чи будуть там нововведення, про які говорить спікер Джонсон?

Я впевнена, що Конгрес США підтримає додатковий законопроєкт щодо допомоги Україні. Безумовно, саме Конгресу вирішувати, коли це станеться, але моя впевненість ґрунтується на тому, що, окрім президента США та всієї адміністрації, Україна має двопартійну підтримку Конгресу. Багато його представників відвідали Україну, включно з сенатором Шумером. Він був тут, у Львові, з делегацією лише кілька тижнів тому. Такі візити ще більше відображають підтримку американського народу. Ми добре знаємо, що зараз на кону. Ведеться боротьба за свободу, за те, щоб Росія і Путін не могли повторити чогось подібного в інших місцях. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за своє існування. 

А як щодо нововведень?

Що стосується нововведень, то тут буде вирішувати Конгрес. Ми підготували аргументацію на основі пропозиції президента. Це те, чого ми дотримуємося. Як сказав Джейк Салліван кілька днів тому в Києві, плану Б не існує, і це те, що ми підтримуємо.

Немає плану Б? Тому що багато американських політиків говорять про план Б. Вони кажуть - так, ми говоримо про план А, тому що це головний план. Але як щодо плану Б?

Плану Б немає.

Отже, у нас є тільки план А.

Так, і ми його підтримуємо.

На початку березня в інтерв'ю CNN Ви сказали, що Сполучені Штати Америки підійшли до вирішального моменту в підтримці України, і що люди у Вашингтоні повинні подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні. Чи прислухалися до Вас на Капітолійському пагорбі?

Скажу, що поки що ні, але я впевнена, що наш Конгрес буде відображати волю американського народу і стратегічні інтереси Сполучених Штатів, суть яких у тому, щоб допомогти Україні.

Пропоную поговорити про Росію. Лише кілька тижнів тому там провели те, що росіяни називають президентськими виборами. Ми в Україні називаємо це фарсом. Так от - Путін знову себе перепризначив. Що люди в Сполучених Штатах Америки думають про те, що відбулося в Росії?

Ми однозначно вважаємо ці вибори недемократичними, і мені більше нічого сказати з цього приводу. Ми не визнаємо жодних виборів на суверенній території України.

Поговоримо про підтримку з боку західного світу. У лютому, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості того, що колись західні війська будуть на території України. Я розумію, що більшість західних лідерів з ним не погодилися, але як щодо Сполучених Штатів Америки? Розуміємо, що американських військ в Україні не буде, але чи можемо ми принаймні сподіватися на підписання якоїсь угоди зі США, на кшталт таких, які ми вже підписали з Великою Британією та Францією?

Так, безумовно. 

Гаразд, чи можете ви сказати, що буде включено в цю угоду? 

Ще ні. Це все ще обговорюється, але видається, що ми уже близькі до цього моменту.

І все ж коли?

Я не можу назвати конкретні терміни, але можу сказати, що з приводу цього ведуться активні перемовини з представниками вашого уряду.

Перейдімо до питання корупції в Україні. Ви якось сказали, що для того, щоб західні інвестиції прийшли в Україну, нам потрібно мати незалежну судову систему, вільні ЗМІ та відсутність корупції. Чи є якийсь прогрес у цих напрямках?

Скажу, ваш президент, який представляє ваш народ і вашу демократію, поставив амбітну мету – інтегруватися в ЄС і НАТО. На цьому шляху особливо важливою є сильна демократія, важливими складниками якої є - динамічні та вільні ЗМІ, активне громадянське суспільство, сильні інституції, система стримувань і противаг та незалежна судова влада. Це бачення вашого президента, який відображає інтереси вашого населення, і ми рішуче підтримуємо вас в цьому.

У цьому ключі ми підтримували й продовжуємо підтримувати всі кроки, які були зроблені для розв'язання деяких проблем, що існують в Україні. Це і боротьба з корупцією, і підвищення рівня корпоративного управління до міжнародних стандартів, і реформа системи правосуддя. Все це дуже важливо для досягнення нашої головної мети. Це також має вирішальне значення для бізнесу, як ми чули від спецпредставниці Пенні Пріцкер в рамках ініціативи президента Байдена, спрямованих на прискорення вашого економічного відновлення.

Наявність стандартів і верховенства права, щоб бізнес міг бути впевненим, що його інвестиції будуть захищені законами й правилами, ось що має вирішальне значення. Ми чуємо це постійно, тому надзвичайно важливо досягти цієї мети. Наскільки я розумію, це відповідає прагненням народу України.

Пані посол, і моє останнє запитання на сьогодні: кілька тижнів тому Україну відвідав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, і він сказав, що змінив свою думку щодо доцільності проведення виборів, а саме президентських виборів, в Україні зараз. Він стверджує, що вибори таки можуть відбутися. Яка офіційна позиція американської влади з цього приводу?

Україна – суверенна демократична країна, і тільки їй розв'язувати подібні питання.

Теги:
Новини
Економіка
ВПК
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Світ
Читайте також:
боєприпаси 155 мм
2 квітня, 2024 вiвторок
Німеччина надасть Україні 180 тис. артснарядів у рамках чеської ініціативи
електроенергія, шахеди
3 квітня, 2024 середа
Росія запустила "шахеди" по території України в ніч на 3 квітня
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.08
    Купівля 39.08
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
20:00
переможні новини
Переможні новини 770-го дня війни: Сили оборони вразили 5 складів боєприпасів, а фіни дають Україні новий пакет допомоги
19:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Португалії Монтенегру й обговорив виконання оборонних домовленостей
19:49
Ексклюзив
Удар по 9-поверхівці в Одесі
"Бюрократія ускладнює компенсацію за зруйноване житло": депутат Одеської облради Мамутов закликав перевірити документи на житло
19:44
Оновлено
речник ГУР Андрій Юсов
"Нічого стратегічно нового не відбулось": речник ГУР Юсов про фейки росіян щодо нападу на Харків
19:40
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 22 російські атаки й завдали ударів по 14 районах зосередження окупантів
19:17
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
"Ми продовжимо очолювати та скликати її": Кірбі про можливість передачі "Рамштайну" під контроль НАТО
19:11
Марк Рютте
МЗС Польщі не підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
18:37
Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм
Народну артистку України Рубльову заочно засудили до 10 років тюрми за колабораціонізм
18:19
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали з ТОТ Запорізької та Херсонської областей
18:15
Ексклюзив
Су-35
Попри втрати: кількість бомбардувальників РФ залишається на довоєнному рівні, - експерт Катков
18:14
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перейдуть в наступ в другій половині 2024 року, - військовий експерт Коваленко
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Сі Цзиньпін хоче стати вождем всього світу
17:56
Оновлено
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: оголошено підозру організованій групі на чолі з ексрадником ОП Шилом
17:48
В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ
17:44
У РФ три літаки А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР
17:29
Ексклюзив
кордон з Білорусю
Важлива інформаційна безпека щодо можливого вторгнення: журналіст Маслов про ситуацію з обстрілами й ДРГ на Чернігівщині
17:20
Австрія
Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні
17:19
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу
17:05
Маріуполь
У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко
17:04
дрон, БПЛА
В Україні шукають розробників дронів-перехоплювачів
16:56
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів
16:55
Діана Панченко
YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді
16:52
На фото: Біллі Айліш
Біллі Айліш, Нікі Мінаж та ще 198 артистів закликали припинити "хижацьке" використання ШІ
16:47
окупанти
Через проблеми з логістикою особовому складу РФ доводиться переміщуватися пішки, - Спротив
16:42
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
НАТО може перейняти координацію "Рамштайну" на себе. В уряді ФРН не вважають це ескалацією
16:31
генератори
Медзаклади України отримають ще 50 генераторів
16:29
Дмитро Кулеба
Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба
16:27
на фото Денис Шмигаль із Аларом Карісом
Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств
16:23
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Майкл Дуглас та Скарлетт Йоганссон виявили, що є родичами
16:13
електроенергія
Литва надасть Україні обладнання для теплових електростанцій
16:06
Служба безпеки України
Викрадали людей та ув'язнювали до катівень: СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині
16:06
OPINION
Юрій Богданов
На виборах-2019, крім Зеленського, могли перемогти лише Бойко або Тимошенко
16:03
Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія подала позов проти Держінспекції архітектури та містобудування. Причина
15:57
Володимир Зеленський
Зеленський закликав противників ударів по російських НПЗ приїхати й подивитись, як живе Харків
15:54
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
15:39
На фото: Гаррі Стайлз у Варшаві, Польща
У Великій Британії шукають експерта з життя і творчості Гаррі Стайлза через наплив туристів до його рідного села
15:38
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну
15:30
Президент Фінляндії Александер Стубб
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
15:19
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: Пів мільйона людей нам не потрібно
14:52
Папа Римський Франциск
Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV