"Плану Б щодо американської допомоги Україні не існує": розмова Еспресо з послом США Бріджит Брінк

Отже, ви приїхали в Україну наприкінці травня 2022 року. Чим тодішня ситуація в нашій країні відрізнялася від нинішньої?

Нинішня ситуація – кардинально інша. Коли я приїхала в Україну у травні 2022 року, вулиці були практично порожні, і всюди стояли блокпости. Коли тоді я їхала і машиною, я бачила багато руйнувань. Зараз, попри два роки жорстокої війни Росії проти України, спостерігаю неймовірний прогрес. 50% окупованої території було відвойовано відважними захисниками України. Україна змогла експортувати продовольство через чорноморські порти, відправивши понад 1000 кораблів, тобто понад 33 мільйони метричних тонн зерна та інших вантажів. І протягом двох дуже суворих, але неймовірних зим українці змогли зберегти енергію та електроенергію для всієї країни. Це дійсно великі досягнення. І попри військові намагання Росії, ми бачимо, що економіка не тільки вижила, вона зростає, йдеться про 5% зростання у 2023 році та прогнозоване зростання у 2024-му.

Очевидно, що це важкий момент і важка ситуація для України, але ми зобов'язуємося бути з вами й надалі. Наразі я бачу неймовірну стійкість кожної людини в країні, яка прагне перемогти у цій боротьбі з Росією.

Поговорімо про цю допомогу. Зараз ми дуже залежимо від зовнішнього фінансування, і, на жаль, законопроєкт від Білого дому, який пропонує надати Україні близько шести мільярдів доларів, застряг у Палаті представників. Втім, нам відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон збирається поставити на голосування цей пакет допомоги після того, як представники повернуться з великодніх канікул, приблизно 9 квітня. Що ви особисто думаєте про це? Чи проголосують вони за нього, і якщо так, то чи будуть там нововведення, про які говорить спікер Джонсон?

Я впевнена, що Конгрес США підтримає додатковий законопроєкт щодо допомоги Україні. Безумовно, саме Конгресу вирішувати, коли це станеться, але моя впевненість ґрунтується на тому, що, окрім президента США та всієї адміністрації, Україна має двопартійну підтримку Конгресу. Багато його представників відвідали Україну, включно з сенатором Шумером. Він був тут, у Львові, з делегацією лише кілька тижнів тому. Такі візити ще більше відображають підтримку американського народу. Ми добре знаємо, що зараз на кону. Ведеться боротьба за свободу, за те, щоб Росія і Путін не могли повторити чогось подібного в інших місцях. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за своє існування.

А як щодо нововведень?

Що стосується нововведень, то тут буде вирішувати Конгрес. Ми підготували аргументацію на основі пропозиції президента. Це те, чого ми дотримуємося. Як сказав Джейк Салліван кілька днів тому в Києві, плану Б не існує, і це те, що ми підтримуємо.

Немає плану Б? Тому що багато американських політиків говорять про план Б. Вони кажуть - так, ми говоримо про план А, тому що це головний план. Але як щодо плану Б?

Плану Б немає.

Отже, у нас є тільки план А.

Так, і ми його підтримуємо.

На початку березня в інтерв'ю CNN Ви сказали, що Сполучені Штати Америки підійшли до вирішального моменту в підтримці України, і що люди у Вашингтоні повинні подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні. Чи прислухалися до Вас на Капітолійському пагорбі?

Скажу, що поки що ні, але я впевнена, що наш Конгрес буде відображати волю американського народу і стратегічні інтереси Сполучених Штатів, суть яких у тому, щоб допомогти Україні.

Пропоную поговорити про Росію. Лише кілька тижнів тому там провели те, що росіяни називають президентськими виборами. Ми в Україні називаємо це фарсом. Так от - Путін знову себе перепризначив. Що люди в Сполучених Штатах Америки думають про те, що відбулося в Росії?

Ми однозначно вважаємо ці вибори недемократичними, і мені більше нічого сказати з цього приводу. Ми не визнаємо жодних виборів на суверенній території України.

Поговоримо про підтримку з боку західного світу. У лютому, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості того, що колись західні війська будуть на території України. Я розумію, що більшість західних лідерів з ним не погодилися, але як щодо Сполучених Штатів Америки? Розуміємо, що американських військ в Україні не буде, але чи можемо ми принаймні сподіватися на підписання якоїсь угоди зі США, на кшталт таких, які ми вже підписали з Великою Британією та Францією?

Так, безумовно.

Гаразд, чи можете ви сказати, що буде включено в цю угоду?

Ще ні. Це все ще обговорюється, але видається, що ми уже близькі до цього моменту.

І все ж коли?

Я не можу назвати конкретні терміни, але можу сказати, що з приводу цього ведуться активні перемовини з представниками вашого уряду.

Перейдімо до питання корупції в Україні. Ви якось сказали, що для того, щоб західні інвестиції прийшли в Україну, нам потрібно мати незалежну судову систему, вільні ЗМІ та відсутність корупції. Чи є якийсь прогрес у цих напрямках?

Скажу, ваш президент, який представляє ваш народ і вашу демократію, поставив амбітну мету – інтегруватися в ЄС і НАТО. На цьому шляху особливо важливою є сильна демократія, важливими складниками якої є - динамічні та вільні ЗМІ, активне громадянське суспільство, сильні інституції, система стримувань і противаг та незалежна судова влада. Це бачення вашого президента, який відображає інтереси вашого населення, і ми рішуче підтримуємо вас в цьому.

У цьому ключі ми підтримували й продовжуємо підтримувати всі кроки, які були зроблені для розв'язання деяких проблем, що існують в Україні. Це і боротьба з корупцією, і підвищення рівня корпоративного управління до міжнародних стандартів, і реформа системи правосуддя. Все це дуже важливо для досягнення нашої головної мети. Це також має вирішальне значення для бізнесу, як ми чули від спецпредставниці Пенні Пріцкер в рамках ініціативи президента Байдена, спрямованих на прискорення вашого економічного відновлення.

Наявність стандартів і верховенства права, щоб бізнес міг бути впевненим, що його інвестиції будуть захищені законами й правилами, ось що має вирішальне значення. Ми чуємо це постійно, тому надзвичайно важливо досягти цієї мети. Наскільки я розумію, це відповідає прагненням народу України.

Пані посол, і моє останнє запитання на сьогодні: кілька тижнів тому Україну відвідав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, і він сказав, що змінив свою думку щодо доцільності проведення виборів, а саме президентських виборів, в Україні зараз. Він стверджує, що вибори таки можуть відбутися. Яка офіційна позиція американської влади з цього приводу?

Україна – суверенна демократична країна, і тільки їй розв'язувати подібні питання.