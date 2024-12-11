Трамп: Ситуація на Близькому Сході менш складна, ніж в Україні

Про це він розповів в інтервʼю французькому журналу Paris Match, передає "Європейська правда".

Трамп переконаний, що "вирішити проблему України" потрібно разом з РФ.

"Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - додав він.

Також обраний американський президент заявив, що ситуації на Близькому Сході й в Україні необхідно швидко вирішити, бо "багато людей гине".

"І Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід – це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - заявив Трамп.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еманюелем Макроном. Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

В Офісі президента вважають, що Трамп хоче припинити війну справедливим миром.



