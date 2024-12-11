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Війна з Росією: хроніка
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У ОП вважають, що Трамп хоче припинити війну справедливим миром

Катерина Ганжа
11 грудня, 2024 середа
16:05
Війна з Росією Андрій Єрмак

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі є розуміння того, що Трамп точно хоче припинити війну Росії в Україні справедливим миром

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Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному". 

Єрмак зазначив, що для Америки сьогодні підтримати диктатуру — неможливо. Він також пояснив, що розмова трьох президентів у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що "Україна не хоче миру".

Окрім цього, Єрмак наголосив на важливості того, щоб плани і кроки, які вирішить робити нова адміністрація США, були спільними з українською стороною.

"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно – а це непросто – дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь cease–fire, просто cease–fire, без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна", - зазначив Єрмак.

Він також наголосив на важливості того, що підготовчі консультації з командою Трампа відбуваються ще до інавгурації, оскільки це дасть сторонам змогу почати працювати з конкретними темами одразу після 20 січня.  Очільник ОП пояснив, що головна тема – припинення війни на умовах справедливого миру. 

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, - це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", - сказав керівник Офісу президента.

Він додав, що "червоні лінії" у перемовинах – вони всі в Конституції України.

  • Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еманюелем Макроном. Під час зустрічі лідери спілкувалися про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. 
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
Андрій Єрмак
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