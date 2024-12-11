Директор ФБР Рей оголосив, що йде у відставку, - Reuters

Про це пише Reuters.

"Після тижнів ретельних роздумів я вирішив, що для Бюро буде правильно, якщо я допрацюю до кінця роботи нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку", - сказав Рей співробітникам ФБР.

У Reuters зазначають, що оголошення про відставку з'явилося після того, як новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір висунути на цю посаду Кеша Патела.

Повідомляється, що Трамп і його союзники виступили проти Рея та ФБР після того, як агенти провели санкціонований судом обшук у маєтку Трампа у Флориді у 2022 році, аби вилучити секретні документи, які він залишив у себе після завершення президентської каденції.

Це стало причиною однієї з двох федеральних справ, які було порушено проти Трампа після його відставки, жодна з яких так і не дійшла до суду. Трамп заперечував правопорушення і назвав усі справи проти нього політично вмотивованими. Федеральні прокурори припинили свої зусилля після його обрання, посилаючись на давню політику Міністерства юстиції не переслідувати чинного президента, додають у Reuters.

Зазначається, що республіканські союзники Трампа приєдналися до нього, стверджуючи, що ФБР стало політизованим, хоча немає жодних доказів того, що чинний президент США Джо Байден втручався у слідчі процеси.