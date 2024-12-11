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Головна Світ Директор ФБР Рей оголосив, що йде у відставку, - Reuters

Директор ФБР Рей оголосив, що йде у відставку, - Reuters

Катерина Ганжа
11 грудня, 2024 середа
21:53
Світ Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей піде зі своєї посади на початку наступного року

Зміст

Про це пише Reuters. 

"Після тижнів ретельних роздумів я вирішив, що для Бюро буде правильно, якщо я допрацюю до кінця роботи нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку", - сказав Рей співробітникам ФБР.

У Reuters зазначають, що оголошення про відставку з'явилося після того, як новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір висунути на цю посаду Кеша Патела. 

Повідомляється, що Трамп і його союзники виступили проти Рея та ФБР після того, як агенти провели санкціонований судом обшук у маєтку Трампа у Флориді у 2022 році, аби вилучити секретні документи, які він залишив у себе після завершення президентської каденції.

Це стало причиною однієї з двох федеральних справ, які було порушено проти Трампа після його відставки, жодна з яких так і не дійшла до суду. Трамп заперечував правопорушення і назвав усі справи проти нього політично вмотивованими. Федеральні прокурори припинили свої зусилля після його обрання, посилаючись на давню політику Міністерства юстиції не переслідувати чинного президента, додають у Reuters.

Зазначається, що республіканські союзники Трампа приєдналися до нього, стверджуючи, що ФБР стало політизованим, хоча немає жодних доказів того, що чинний президент США Джо Байден втручався у слідчі процеси.

  • На початку грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп планує висунути Кеша Патела на посаду директора Федерального бюро розслідувань. 
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
США
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