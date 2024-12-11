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Головна Футбол "Реал Сосьєдад" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч киян у Лізі Європи

"Реал Сосьєдад" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч киян у Лізі Європи

Влад Дідусь
11 грудня, 2024 середа
19:24
Футбол Георгій Бущан, Динамо - Ференцварош

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" та іспанський "Реал Сосьєдад" зіграють у 6-му турі основного раунду Ліги Європи

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Букмекери вважають, що "Динамо" є явним аутсайдером у матчі проти "Реал Сосьєдада". На виграш киян дають коефіцієнт 11,5, тоді як шанси іспанців оцінюють в 1,30. На нічию - 5,40.

"Динамо" залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце. "Реал Сосьєдад" має 7 балів та йде 16-м.

Ліга Європи

6-й тур

12 грудня

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)

Сан-Себастьян, стадіон Reale Arena

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).

У наступних матчах ЛЄ кияни зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
єврокубки
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