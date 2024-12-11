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OPINION

Енергетика: колапс підкрався непомітно?

Андріан Прокіп
11 грудня, 2024 середа
18:00
Погляд

Два роки українська енергосистема під прицільними ударами російських ракет та дронів. Попри десятки масованих і сотні дрібних обстрілів, ми й досі зі світлом

Зміст

А проблема може прийти звідки й не чекали (хоча насправді всі розуміли, що це бомба сповільненої дії) – це борги. Уявіть собі, що ринок електроенергії може бути паралізовано через накопичені борги та вал претензій між компаніями з вимогами виплати боргу й арештами рахунків виконавчою службою? 

На ринку електроенергії десятки мільярдів гривень боргів. І ці борги формують ланцюг – через те, що ті, хто на початку цього ланцюга, недоотримують кошти всі інші учасники ринку. 

Так, Енергоатом та Укренерго винні Гарантованому покупцю. Через те, що Гарантований покупець недоотримує кошти, він не сплачує сповна виробникам ВДЕ і постачальникам універсальної послуги (вони здійснюють постачання електроенергії населенню). А ПУПи, своєю чергою, не платять сповна обленерго та Укренерго. А саме Укренерго та обленерго здійснюють ремонти мереж після російських повітряних атак і забезпечують відновлення мереж та електропостачання.

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І от в якийсь момент один з учасників ринку позивається про стягнення заборгованості. Природно, що суд стане на сторону позивача і зобов’яже іншу сторону сплатити не тільки борг, але і штрафи й компенсацію інфляції. 

Що зробить компанія, проти якої подали позов? Вона теж піде в суд, щоб стягнути ті борги, які винні їй. В результаті всі компанії підуть в суди й щодо кожного учасника ринку буде вимога сплатити борг, штрафи та компенсації. Відтак до боргів наявних додадуться ще ці платежі. У виграші буде лише виконавча служба, яка отримує відсоток за виконання таких рішень.

Але у компаній немає коштів, щоб виконати рішення суду. Тоді виконавча служба починає арештовувати рахунки усіх гравців ринку. І робота ринку паралізована. Не буде навіть коштів, щоб здійснювати елементарні ремонти. А починається зима та активізуються обстріли. І є інформація, що деякі компанії пішли в суди.

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Частина енергетичних компаній – це природні монополії, тариф яким визначає регулятор – НКРЕКП. І от в тариф не закладають коштів на сплату штрафів, пені та компенсації інфляції. Ці компанії просто не мають коштів, щоб здійснити таку виплату.  А причина проблеми, зокрема, і в тому, що НКРЕКП затверджувала занижений тариф для цих компаній, зокрема Укренерго. 

У 2022 році регулятор рекомендував не звертатись в суди з вимогою про стягнення боргу. Але рекомендація — річ непевна. 

Регулятор, уряд та парламент повинні терміново вжити заходів, щоб запобігти борговому паралічу ринку. Не будемо повторюватись, що тариф на передачу електроенергії Укренерго має бути адекватним і покривати усі витрати. Енергоатом після підвищення тарифу для населення має додаткові кошти. І є інформація, що компанія сплатить борги. Але якщо тариф Укренерго знову буде дефіцитним, то проблема нікуди не зникне. Деяк промислові споживачі електроенергії розхитують ситуацію, намагаючись формувати думку, що тариф на передачу електроенергії не треба піднімати.

Джерело

Про автора. Андріан Прокіп, аналітик із питань енергетики Українського інституту майбутнього

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
ракетний удар
блекаут
Енергетика
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