А проблема може прийти звідки й не чекали (хоча насправді всі розуміли, що це бомба сповільненої дії) – це борги. Уявіть собі, що ринок електроенергії може бути паралізовано через накопичені борги та вал претензій між компаніями з вимогами виплати боргу й арештами рахунків виконавчою службою?

На ринку електроенергії десятки мільярдів гривень боргів. І ці борги формують ланцюг – через те, що ті, хто на початку цього ланцюга, недоотримують кошти всі інші учасники ринку. Так, Енергоатом та Укренерго винні Гарантованому покупцю. Через те, що Гарантований покупець недоотримує кошти, він не сплачує сповна виробникам ВДЕ і постачальникам універсальної послуги (вони здійснюють постачання електроенергії населенню). А ПУПи, своєю чергою, не платять сповна обленерго та Укренерго. А саме Укренерго та обленерго здійснюють ремонти мереж після російських повітряних атак і забезпечують відновлення мереж та електропостачання. Читайте також: Найстрашніша зима завжди та, що попереду

І от в якийсь момент один з учасників ринку позивається про стягнення заборгованості. Природно, що суд стане на сторону позивача і зобов’яже іншу сторону сплатити не тільки борг, але і штрафи й компенсацію інфляції. Що зробить компанія, проти якої подали позов? Вона теж піде в суд, щоб стягнути ті борги, які винні їй. В результаті всі компанії підуть в суди й щодо кожного учасника ринку буде вимога сплатити борг, штрафи та компенсації. Відтак до боргів наявних додадуться ще ці платежі. У виграші буде лише виконавча служба, яка отримує відсоток за виконання таких рішень.

Але у компаній немає коштів, щоб виконати рішення суду. Тоді виконавча служба починає арештовувати рахунки усіх гравців ринку. І робота ринку паралізована. Не буде навіть коштів, щоб здійснювати елементарні ремонти. А починається зима та активізуються обстріли. І є інформація, що деякі компанії пішли в суди. Читайте також: Масований обстріл: чого чекати далі?

Частина енергетичних компаній – це природні монополії, тариф яким визначає регулятор – НКРЕКП. І от в тариф не закладають коштів на сплату штрафів, пені та компенсації інфляції. Ці компанії просто не мають коштів, щоб здійснити таку виплату. А причина проблеми, зокрема, і в тому, що НКРЕКП затверджувала занижений тариф для цих компаній, зокрема Укренерго.