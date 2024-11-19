Масований обстріл: чого чекати далі?
Після понад двомісячної перерви графіки відключень повернулись: росіяни завдали десятого масованого удару по енергосистемі України
У тактиці атаки вони повернулись до 2022 року – однаковою мірою били як по електростанціях, так і по підстанціях системи передачі електроенергії. Попередня атака наприкінці серпня була спрямована на підстанції Укренерго, а всі інші атаки 2024 року починаючи з 22 березня – на теплові та гідроелектростанції.
В найгіршому становищі після недільної атаки була Одеса, адже знову пошкоджено велику частину підстанцій системи передачі. Менші проблеми були на Рівненщині, Волині та Харківщині.
Ця атака була цілеспрямованою саме на енергосистему. І сам факт масованого удару відкидає усю конспірологію про те, що росіяни дійшли з кимось згоди про те, що вони не обстрілюватимуть нас. Крім цього, не треба забувати, що і в попередні тижні відбувались удари, але не масовані, а точкові, які припадали на системи розподілу електроенергії у прифронтових областях.
Зараз саме цей період, коли ворогу може бути вигідно влаштовувати масовані обстріли. Для росіян сама стратегія руйнування енергосистеми не лише про створення дефіциту у нас та запровадження відключень. Вони завжди намагаються підв’язати ці удари до психологічного тиску на суспільство, а також до політичних подій. Тому незабаром ми почнемо спостерігати, як з усіх щілин будуть вилазити конспірологи на тему відключень і нагнітатимуть з приводу зими, намагаючись сіяти панічні настрої у суспільстві.
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А стосовно підв’язки до політичних подій, то я схильний до того, що росіянці активізують свої удари, щоб завдати нам серйозних втрат до моменту інавгурації Трампа. У їхній логіці це має підштовхнути нову американську адміністрацію до варіанту швидкого врегулювання, і такого, який вигідний саме Кремлю.
З міркуваннями ворога на майбутнє розібрались. А що ж далі в нашій енергосистемі?
Доволі складно говорити про терміни відновлення. Але я прихильник стриманих оцінок у цьому випадку. Перш за все, ремонт генерації (ТЕС і ГЕС), зазвичай триває довше, ніж об’єктів системи передачі. І слід зважати, що саме генерація сьогодні є "вузьким місцем" енергосистеми. Навіть за оптимістичними оцінками, у разі якщо більшість пошкоджень мають некритичний характер (якщо, наприклад, не зруйнований машинний зал), то ремонти можуть забрати місяць чи два. А на фоні зниження температур ростиме і попит, а отже, все складніше і складніше буде покривати дефіцит.
Окрема проблема, яка може виникнути, – низькі обсяги імпорту на фоні вже достатньо великих дозволених лімітів для цього ж імпорту. Таку ситуацію ми спостерігали минулого тижня, через те що у сусідніх європейських країнах ціни суттєво виросли. А прайс-кепи були нижчими, ніж ціни у значній частині годин і фактично унеможливлювали імпорт на окремих сегментах ринку.
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У результаті потужність імпорту сягала лише 100-200 МВт із можливих 1700 максимальних. На фоні поламок в енергосистемі це зумовило необхідність запроваджувати обмеження для непобутових споживачів. Тобто можуть складатись умови, які погіршуватимуть ситуацію із дефіцитом. Але регулятор не поспішає переглядати цінові обмеження на окремих сегментах ринку.
Залишається сподіватись (вже вкотре), що цей обстріл стане поштовхом (і знову вкотре) передачі нам систем ППО, які давно були обіцяні, але десь затрималися в дорозі.
Про автора. Андріан Прокіп, аналітик із питань енергетики Українського інституту майбутнього
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