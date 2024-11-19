У тактиці атаки вони повернулись до 2022 року – однаковою мірою били як по електростанціях, так і по підстанціях системи передачі електроенергії. Попередня атака наприкінці серпня була спрямована на підстанції Укренерго, а всі інші атаки 2024 року починаючи з 22 березня – на теплові та гідроелектростанції. В найгіршому становищі після недільної атаки була Одеса, адже знову пошкоджено велику частину підстанцій системи передачі. Менші проблеми були на Рівненщині, Волині та Харківщині.

Ця атака була цілеспрямованою саме на енергосистему. І сам факт масованого удару відкидає усю конспірологію про те, що росіяни дійшли з кимось згоди про те, що вони не обстрілюватимуть нас. Крім цього, не треба забувати, що і в попередні тижні відбувались удари, але не масовані, а точкові, які припадали на системи розподілу електроенергії у прифронтових областях.

Зараз саме цей період, коли ворогу може бути вигідно влаштовувати масовані обстріли. Для росіян сама стратегія руйнування енергосистеми не лише про створення дефіциту у нас та запровадження відключень. Вони завжди намагаються підв’язати ці удари до психологічного тиску на суспільство, а також до політичних подій. Тому незабаром ми почнемо спостерігати, як з усіх щілин будуть вилазити конспірологи на тему відключень і нагнітатимуть з приводу зими, намагаючись сіяти панічні настрої у суспільстві. Читайте також: Карта найбільшої ракетної атаки на західні області України: наслідки обстрілів у регіонах і як їх долають

А стосовно підв’язки до політичних подій, то я схильний до того, що росіянці активізують свої удари, щоб завдати нам серйозних втрат до моменту інавгурації Трампа. У їхній логіці це має підштовхнути нову американську адміністрацію до варіанту швидкого врегулювання, і такого, який вигідний саме Кремлю.

З міркуваннями ворога на майбутнє розібрались. А що ж далі в нашій енергосистемі? Доволі складно говорити про терміни відновлення. Але я прихильник стриманих оцінок у цьому випадку. Перш за все, ремонт генерації (ТЕС і ГЕС), зазвичай триває довше, ніж об’єктів системи передачі. І слід зважати, що саме генерація сьогодні є "вузьким місцем" енергосистеми. Навіть за оптимістичними оцінками, у разі якщо більшість пошкоджень мають некритичний характер (якщо, наприклад, не зруйнований машинний зал), то ремонти можуть забрати місяць чи два. А на фоні зниження температур ростиме і попит, а отже, все складніше і складніше буде покривати дефіцит.

Окрема проблема, яка може виникнути, – низькі обсяги імпорту на фоні вже достатньо великих дозволених лімітів для цього ж імпорту. Таку ситуацію ми спостерігали минулого тижня, через те що у сусідніх європейських країнах ціни суттєво виросли. А прайс-кепи були нижчими, ніж ціни у значній частині годин і фактично унеможливлювали імпорт на окремих сегментах ринку. Читайте також: Виживання енергетики взимку: три пункти Саллівана У результаті потужність імпорту сягала лише 100-200 МВт із можливих 1700 максимальних. На фоні поламок в енергосистемі це зумовило необхідність запроваджувати обмеження для непобутових споживачів. Тобто можуть складатись умови, які погіршуватимуть ситуацію із дефіцитом. Але регулятор не поспішає переглядати цінові обмеження на окремих сегментах ринку.