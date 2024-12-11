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У МЗС РФ назвали "крадіжкою" передачу США $20 млрд від заморожених російських активів Україні

Катерина Ганжа
11 грудня, 2024 середа
22:53
Світ МЗС РФ

Москва вважає "крадіжкою" рішення США про надання Україні кредиту на $20 млрд коштом заморожених на Заході російських активів. Крім того, Росія нібито має можливості для відповідного вилучення західних активів, які перебувають у її юрисдикції

Зміст

Про це пише російська служба Интерфакс із посиланням на російське МЗС.

У МЗС РФ зазначили, що "у кримінальному праві будь-якої держави, яка претендує називатися цивілізованою, подібне діяння кваліфікують як крадіжку, вчинену у складі злочинного співтовариства за попередньою змовою".

"Попросту кажучи, "сімка" краде чужі гроші, готуючи ґрунт для того, щоб заволодіти і витратити всі утримувані на Заході російські суверенні резерви", - зазначили у російському дипломатичному відомстві.

Там також додали, що Росія нібито "має у своєму розпорядженні достатні можливості та важелі для відповідного вилучення західних активів, що перебувають у її юрисдикції, які будуть у цьому разі використані для нарощування промислового потенціалу та реалізації інфраструктурних проєктів у російських регіонах".

  • У вівторок, 10 грудня, стало відомо, що США виділили для України $20 млрд. Їх отримали від заморожених активів РФ. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
допомога Україні
Економіка
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