У МЗС РФ назвали "крадіжкою" передачу США $20 млрд від заморожених російських активів Україні
Москва вважає "крадіжкою" рішення США про надання Україні кредиту на $20 млрд коштом заморожених на Заході російських активів. Крім того, Росія нібито має можливості для відповідного вилучення західних активів, які перебувають у її юрисдикції
Про це пише російська служба Интерфакс із посиланням на російське МЗС.
У МЗС РФ зазначили, що "у кримінальному праві будь-якої держави, яка претендує називатися цивілізованою, подібне діяння кваліфікують як крадіжку, вчинену у складі злочинного співтовариства за попередньою змовою".
"Попросту кажучи, "сімка" краде чужі гроші, готуючи ґрунт для того, щоб заволодіти і витратити всі утримувані на Заході російські суверенні резерви", - зазначили у російському дипломатичному відомстві.
Там також додали, що Росія нібито "має у своєму розпорядженні достатні можливості та важелі для відповідного вилучення західних активів, що перебувають у її юрисдикції, які будуть у цьому разі використані для нарощування промислового потенціалу та реалізації інфраструктурних проєктів у російських регіонах".
- У вівторок, 10 грудня, стало відомо, що США виділили для України $20 млрд. Їх отримали від заморожених активів РФ.
- Актуальне
- Важливе