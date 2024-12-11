У МЗС РФ назвали "крадіжкою" передачу США $20 млрд від заморожених російських активів Україні

Про це пише російська служба Интерфакс із посиланням на російське МЗС.

У МЗС РФ зазначили, що "у кримінальному праві будь-якої держави, яка претендує називатися цивілізованою, подібне діяння кваліфікують як крадіжку, вчинену у складі злочинного співтовариства за попередньою змовою".

"Попросту кажучи, "сімка" краде чужі гроші, готуючи ґрунт для того, щоб заволодіти і витратити всі утримувані на Заході російські суверенні резерви", - зазначили у російському дипломатичному відомстві.

Там також додали, що Росія нібито "має у своєму розпорядженні достатні можливості та важелі для відповідного вилучення західних активів, що перебувають у її юрисдикції, які будуть у цьому разі використані для нарощування промислового потенціалу та реалізації інфраструктурних проєктів у російських регіонах".