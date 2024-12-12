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Протести у Грузії: у Тбілісі до мітингувальників приєдналися держслужбовці

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
01:31
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

У Грузії тривають протести черед відмову від політичного курсу на входження до складу ЄС: 11 грудня до мітингувальників приєдналися державні службовці

Зміст

Про це інформує Ехо Кавказу. 

Вказано, що представники держсектору приєдналися до протестувальників біля будівлі парламенту Грузії. 

Співробітник мерії розповів, що держслужбовці протестують не лише через відмову від заявки на членство у ЄС до 2028 року, а й через форми залякування протестувальників. 

"Ми - люди, зайняті на публічній службі, і мета нашого протесту - донести до громадськості, включно з тими, хто сьогодні представляє наших роботодавців, наш голос про те, що ми залишаємося вірними Конституції і суспільству, залишаємося прихильними європейському курсу. Водночас закликаємо їх припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких останнім часом було багато", - сказав він. 

Крім того, 11 грудня грузинський парламент, який не визнають ні президентка, ні опозиція, підтримав законопроєкт щодо внесення змін до закону про державну службу. Основні зміни передбачають спрощення процесу реорганізації, щоб держслужбовець, звільнений з будь-якої причини, включно з політичною, не зміг повернутися в систему державної служби.

"Експерти вважають, що цими змінами "Грузинська мрія" навпаки послабить права держслужбовців і буде використовувати закони як каральний інструмент, особливо після того, як під час проєвропейських виступів сотні держслужбовців підписали заяви з критикою рішення уряду відкласти євроінтеграцію до 2028 року", - зазначає видання.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Теги:
Новини
Грузія
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