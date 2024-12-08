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У Тбілісі біля будівлі парламенту, де тривають протести, встановили новорічну ялинку

Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
12:42
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

У неділю, 8 грудня, у Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку

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Про це інформує NewsGeorgia.

Ялинку почали встановлювати вночі близько 03:00, після того, як розійшлись останні протестувальники. 

Влада попередила, що навіть незначні пошкодження ялинки стануть приводом для звинувачень на адресу мітингувальників у тому, що вони позбавляють дітей свята. Наразі неясно, як новорічні святкові заходи поєднуватимуться з активними акціями протесту.

Сьогодні, 8 грудня, заплановано нову акцію протесту, яка повинна розпочатися о 15:00 на площі Республіки. Минулої ночі перебіг протестів залишався спокійним, хоча і супроводжувався насильницькими нападами на учасників акцій. 

Протестувальники звинувачують правлячу партію "Грузинська мрія" в організації нападів, стверджуючи, що до насильства причетні спецпризначенці, які діяли в цивільному одязі. Проте представники партії категорично заперечують ці звинувачення. Виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе висловив припущення, що провокації влаштовує сама опозиція для створення негативного іміджу.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

 

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців.

Теги:
Новини
Грузія
політика
євроінтеграція
акції протестів
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