Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

Про це ввечері у суботу, 30 листопада, заявила чинна глава Грузії Саломе Зурабішвілі. Її відеозвернення з'явилося на офіційному фейсбуці політикині.

Незконно обраний, а отже нелегітимний парламент, за її словами, не зможе обрати нового легітимного президента, відповідно, інавгурація не відбудеться і її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом, пояснила Зурабішвілі.

"Я хочу сказати, що і з цього питання, у громадськості є національний консенсус із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом. Завтра представники суспільства та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства", - зазначила президентка Грузії.

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"Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашою президенткою", - запевнила Зурабішвілі.

"Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обрано парламент, який законно обере когось замість мене. Я зараз з вами і буду з вами надалі", - підсумувала очільниця Грузії, яка всупереч урядовій партії "Грузинська мрія" пов'язаного з РФ олігарха Бідзіни Іванішвілі займає виразну проєвропейську позицію.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно офіційного рішення центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Тим не менше, партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови і культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.