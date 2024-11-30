Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

Анатолій Буряк
30 листопада, 2024 субота
19:12
Світ Саломе Зурабішвілі

Заплановані проросійською партією "Грузинська мрія" на 14 грудня 2024 року вибори нового президента країни, які відбуватимуться в парламенті, будуть не легітимними

Зміст

Про це ввечері у суботу, 30 листопада, заявила чинна глава Грузії Саломе Зурабішвілі. Її відеозвернення з'явилося на офіційному фейсбуці політикині.

Незконно обраний, а отже нелегітимний парламент, за її словами, не зможе обрати нового легітимного президента, відповідно, інавгурація не відбудеться і її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом, пояснила Зурабішвілі.

"Я хочу сказати, що і з цього питання, у громадськості є національний консенсус із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом. Завтра представники суспільства та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства", - зазначила президентка Грузії.

Читайте також: Олег Манчура. Чому Грузії (наразі) не вдалося?

 "Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашою президенткою", - запевнила Зурабішвілі.

"Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обрано парламент, який законно обере когось замість мене. Я зараз з вами і буду з вами надалі", - підсумувала очільниця Грузії, яка всупереч урядовій партії "Грузинська мрія" пов'язаного з РФ олігарха Бідзіни Іванішвілі займає виразну проєвропейську позицію.

 

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно офіційного рішення центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Тим не менше, партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови і культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

Теги:
Відео
Новини
Росія
ЄС
вибори
Грузія
вибори президента
втручання Росії
акції протестів
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій
гроші
Автор Ірена Моляр
29 листопада, 2024 п'ятниця
Влада пішла найпростішим і неправильним шляхом: нардеп Синютка про підвищення податків
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
20:45
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування. Харлан розкритикувала це призначення
20:24
Ексклюзив
путін
"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"
20:16
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район загинули 4 людини, серед 21 пораненого – дитина
20:13
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Полісся" поступилося "Кривбасу", а ЛБ та "Оболонь" зіграли внічию. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
20:04
OPINION
"Непомічена" Україна
19:09
Ексклюзив
НАТО
Найбільшою проблемою для країн-членів НАТО є тест п'ятої статті, - політик Рибачук
18:45
електроенергія, графіки відключень
Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00
18:36
Ексклюзив
РФ Сирія
Не слід очікувати, що Росія буде перекидати регулярні війська до Сирії, - експерт-міжнародник Сушко
18:35
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон з БПЛА: 2 людини загинули, є поранені
18:23
Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити
18:04
Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень
18:00
Ексклюзив
Бундесвер
Якщо Трамп стане на шлях зради, Європі варто кинути виклик, створивши свою Army Organization, - Піонтковський
18:00
OPINION
блог Андрій Магера
Хто сказав, що Москві потрібен мир?
17:44
сирія бойовики
Сирійські повстанці заволоділи всією провінцією Ідліб, – Reuters
17:20
Дональд Туск
Польща спорудить "Східний щит" не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, - Туск
17:19
TikTok-блогер Владислав Олійниченко "Crawly"
Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку
16:38
розбита російська техніка
"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
16:28
Ексклюзив
ЗСУ, українські військові
У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових
16:19
Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки
16:02
OPINION
Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:34
Огляд
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"
Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
15:15
Ексклюзив
мобілізація
Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку
15:03
Оновлено
Окупанти зранку атакували Мирноград: дві людини загинули, є постраждалі
14:48
Інтерв’ю
Януш Буґайський
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:02
Ексклюзив
Дональд Трамп
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
13:24
Тайвань прапор
Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн
12:59
радіотехнічні війська
Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштує в обмінниках долар і євро
12:35
Оновлено
Аеропорт Алеппо
Російська авіація спільно з сирійською вперше з 2016 року обстріляла Алеппо та інші міста, захоплені повстанцями, - ЗМІ
12:20
Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру
12:06
Ексклюзив
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
12:05
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових
12:02
Карло Формоза
Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза
12:00
OPINION
Чому Україні не підходить "довга стратегія"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV