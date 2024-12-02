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Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції

Євген Козярін
2 грудня, 2024 понедiлок
07:10
Світ Протести у Грузії

В ніч на 2 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести, спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року

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Про це повідомляють грузинські видання, передає Еспресо.TV.

Силовики у Тбілісі знову застосовували водомети та сльозогінний газ.

"Протестувальників періодично поливають водою, у відповідь летять феєрверки. Люди концентруються на ділянці майже до самої опери. У "війні" зі спецназом і поліцією бере участь невелика екіпірована група, сконцентрована біля самого парламенту. Основна частина акції знаходиться трохи на відстані", - написало видання Новини-Грузія.

Згодом мітингарі почали розводити багаття та будувати барикади. 

Пізніше опозиція закликала громадян брати на роботі відпустки та відгули та приєднуватися до протестів. Там також попросили роботодавців не заважати та відпускати співробітників у відпустку.

Близько 1: 30 за місцевим часом з площі Свободи почав рух спецназ та водомети, а згодом і сльозогінний газ.

"Акція повільно відходить, поступаючись територією перед парламентом", - написали журналісти.

Люди відійшли від будівлі парламенту до опери. 

О 2 ночі священнослужителі вийшли перед протестувальниками, які ховаються у храмі Кашветі та у дворі, і стали кордоном перед спецназом. Згодом почались затримання.

Приблизно 4 ранку силовики знову пішли в атаку. Відео публікувало Ехо Кавказу.

Станом на 5 ранку, на проспекті Руставелі спецназ продовжує заливати газом - протестувальники продовжують відстрілюватися феєрверками, пише Новини-Грузія.

"Як мінімум двох людей затримано, але показово на камеру без побиття. Поліція демонструє стриманість під час затримання другу ніч поспіль, на відміну від бійні перших двох діб", - пише видання.

 

Санкції від країн Балтії

Латвія, Литва та Естонія анонсували санкції проти тих, хто "придушував законні протести в Грузії". Про це в Х написав очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна.

"Три країни Балтії спільно погодилися ввести національні санкції проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах", — зазначив він.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

Читайте також: Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Читайте також: "Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія 

Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

Теги:
Грузія
євроінтеграція
акції протестів
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