Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росіянам рекомендують утриматися від поїздок у США через "ризик затримання"

Росіянам рекомендують утриматися від поїздок у США через "ризик затримання"

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
19:14
Світ МЗС РФ

Міністерство закордонних справ РФ рекомендує росіянам утриматися від поїздок у Сполучені Штати Америки й у союзні країни через "ризик затримання"

Зміст

Про це заявила представниця МЗС Марія Захарова, передає Интерфакс.

"В умовах посилення конфронтації в російсько-американських відносинах, що балансують з вини офіційного Вашингтона на межі розриву, поїздки до Сполучених Штатів приватно або за службовою необхідністю можуть супроводжуватися серйозними ризиками", - заявила вона.

За словами Захарової, громадяни РФ "давно стали об'єктом полювання в прямому сенсі слова з боку американської влади". Пресаташе МЗС додала, що росіяни, які виїжджають у треті країни для отримання дозволу на вʼїзд у США, стикаються з "надзвичайно посиленою і дискримінаційною" процедурою видачі віз Штатів.

"Ми наполегливо закликаємо в найближчі святкові дні і надалі утримуватися від не викликаних надзвичайними обставинами поїздок до Сполучених Штатів Америки і союзних їм держав-супутників, включаючи перш за все Канаду і, за невеликим винятком, країни Європейського Союзу", - додала Захарова.

  • 11 грудня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив новий меморандум про національну безпеку, який має стати для нової адміністрації Дональда Трампа "дорожньою картою": вона протистоятиме співпраці, що зростає, з Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном.
Теги:
Новини
Росія
МЗС
Марія Захарова
США
Читайте також:
долар рубль
Автор Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
Те, що сталося з рублем - прямий наслідок того, що санкції діють, - Жеваго
РФ Сирія
Автор Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
Для виведення контингенту з сирійського Тартуса РФ залучила 2 великі десантні кораблі, - ЗМІ
Ігор Клименко
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
20:03
OPINION
Україна почала побудову нового світового порядку
19:41
Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин
Орбан заявив, що пропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя
19:37
Дональд Трамп
Трамп: Ситуація на Близькому Сході менш складна, ніж в Україні
19:32
Володимир Зеленський
Ми бачимо, що близько половини виплат "єПідтримки" були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на донати, - Зеленський
19:24
Георгій Бущан, Динамо - Ференцварош
"Реал Сосьєдад" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч киян у Лізі Європи
19:23
Ексклюзив
Ракета-дрон Паляниця
У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ
18:56
Рустем Умєров
Кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, - Умєров
18:50
Стійкі до ворожих засобів РЕБ: на фронті з’явилися нові українські дрони-камікадзе
18:43
ППО
Українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети, якими РФ атакувала Дніпропетровщину
18:13
ЧС-2034
ФІФА обрала країну-господарку ЧС-2034
18:04
Після скандалу з представником Нідерландів: на Євробаченні запроваджують новий кодекс поведінки
18:04
путін
Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар "Орешником" найближчими днями, - ЗМІ
18:00
OPINION
Енергетика: колапс підкрався непомітно?
17:52
Ексклюзив
З 15 грудня Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+ щодо переведень, - Міноборони
17:44
Діяли на півдні України: затримано трьох ворожих агентів, які палили авто та будівлі на замовлення РФ
17:43
Володимир Зеленський
"Сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву", - Зеленський відреагував на розмову угорського премʼєра з Путіним
17:33
Владислав Крапивцов
"Жирона" Циганкова домовилась про трансфер 19-річного українця
17:33
ракета-дрон "Пекло"
The Washington Post: Україна поспішає розробити власну далекобійну зброю для протидії Росії
17:25
світло
Укренерго 12 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
17:15
санкції проти Росії
У ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ
17:15
Про українське походження Carol of the Bells: у США відкрили виставку з історії "Щедрика"
17:13
Андрій Колісник
"Викличе працівників ТЦК": тренер клубу УПЛ поскаржився на погрози від гендиректора
17:10
Ексклюзив
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Позиція Дуди є доволі слабкою, він навряд чи може зробити щось для України, - польський журналіст Сієрант
17:04
Євросоюз
ЄС виділить €170 млн шістьом країнам на захист кордонів від РФ та Білорусі
17:02
телевізор телебачення
Польща додасть телеканали TVN та Polsat до переліку стратегічних обʼєктів, аби ними не заволоділа РФ
17:00
Оновлено
Денис Шмигаль і Олаф Шольц
Шмигаль у Німеччині провів двосторонню зустріч з Шольцом: говорили про зброю та економіку
16:47
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 140 боєзіткнень: на Курахівському напрямку оборонці відбили 19 штурмів
16:34
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
Абхазія залишилася без світла: Інгурську ГЕС зупинили через нестачу води
16:30
ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян від Костянтинопольського на Донеччині, - DeepState
16:21
діти війна
У листопаді в Україні через війну загинули 165 цивільних, з них 8 дітей
16:05
Андрій Єрмак
У ОП вважають, що Трамп хоче припинити війну справедливим миром
16:03
OPINION
Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?
15:59
Ольга Стефанішина
Вік мобілізованих в Україні обговорювали на зустрічах з топпосадовцями ЄС, - Стефанішина
15:58
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до дев'яти, серед поранених є дитина
15:57
На фото: солістка гурту Kazka Олександра Заріцька
"Не буду змагатися з малолітками": Заріцька з KAZKA хотіла б поїхати на Євробачення від України без конкурсу
15:52
Еммануель Макрон
Макрон засудив насильство проти протестувальників в Грузії
15:49
Донецька область
У Часовому Яру залишаються 297 людей, у Кураховому – понад 400
15:38
ЗАЕС і МАГАТЕ
"Спроба залякування": Держатомрегулювання відреагувало на атаку дрона РФ на автомобіль МАГАТЕ
15:38
Президент Сирії Башар аль-Асад
РФ переконала Асада втекти з Сирії й організувала його виїзд, - Bloomberg
15:38
Німеччина Україна
Найбільше серед країн ЄС: Німеччина виділила Україні допомогу на €37 млрд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV