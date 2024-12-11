Росіянам рекомендують утриматися від поїздок у США через "ризик затримання"

Про це заявила представниця МЗС Марія Захарова, передає Интерфакс.

"В умовах посилення конфронтації в російсько-американських відносинах, що балансують з вини офіційного Вашингтона на межі розриву, поїздки до Сполучених Штатів приватно або за службовою необхідністю можуть супроводжуватися серйозними ризиками", - заявила вона.

За словами Захарової, громадяни РФ "давно стали об'єктом полювання в прямому сенсі слова з боку американської влади". Пресаташе МЗС додала, що росіяни, які виїжджають у треті країни для отримання дозволу на вʼїзд у США, стикаються з "надзвичайно посиленою і дискримінаційною" процедурою видачі віз Штатів.

"Ми наполегливо закликаємо в найближчі святкові дні і надалі утримуватися від не викликаних надзвичайними обставинами поїздок до Сполучених Штатів Америки і союзних їм держав-супутників, включаючи перш за все Канаду і, за невеликим винятком, країни Європейського Союзу", - додала Захарова.