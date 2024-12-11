Маск став першою людиною в історії, статки якої перевищили $400 млрд, - Bloomberg
Американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили суму в $400 млрд
Про це пише Bloomberg.
Зазначено, що капітал Маска збільшився на $50 млрд завдяки останньому продажу акцій компанії SpaceX. Відтепер його статки оцінюються у $439,2 млрд.
Інформаційне агентство розповідає, що капітал Ілона Маска стрімко почав зростати наприкінці 2022 року. Після перемоги на президентських виборах США Дональда Трампа - статки його соратника мільярдера зросли на 66%.
Зокрема, акції Tesla Inc. зросли на близько 65% з моменту виборів. Водночас вартість xAI Маска зросла більш ніж удвічі з останнього збору грошей у травні - до $50 млрд.
- 6 грудня стало відомо, що компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, яка розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.
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