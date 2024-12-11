Маск став першою людиною в історії, статки якої перевищили $400 млрд, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що капітал Маска збільшився на $50 млрд завдяки останньому продажу акцій компанії SpaceX. Відтепер його статки оцінюються у $439,2 млрд.

Інформаційне агентство розповідає, що капітал Ілона Маска стрімко почав зростати наприкінці 2022 року. Після перемоги на президентських виборах США Дональда Трампа - статки його соратника мільярдера зросли на 66%.

Зокрема, акції Tesla Inc. зросли на близько 65% з моменту виборів. Водночас вартість xAI Маска зросла більш ніж удвічі з останнього збору грошей у травні - до $50 млрд.