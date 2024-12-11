Україна розширює ударний далекобійний арсенал та подробиці нічного удару по ворожих об'єктах. Колонка Сергія Згурця

Нічні удари по об'єктах РФ

Почну рубрику з гарних новин про те, що у ніч на 11 грудня ракетно-дроновими атаками Сил оборони України було успішно уражено одразу два об'єкти в Росії. Це пункт нафтопроводу "Дружба" у районі Брянська, відстань до якого становить близько 111 км. Друга ціль – авіаційний завод у Таганрозі, що розташований на відстані 150-160 км від лінії фронту. В Таганрозі ціллю був авіаційно-науково-технічний комплекс імені Берієва, що займається обслуговуванням літаків А-50, які ми знищували. Також цей завод використовується, як база для російських БПЛА "Оріон", які також ми збивали.

Чим саме завдавали удар по російських об'єктах? По Таганрогу є фото залишків ступенів ракет ATACMS. Щодо ударів по Брянську, ймовірно, це були наші далекобійні дрони.

Україна розширює "ударний" арсенал

При цьому ми знаємо, що зараз Україна розширює свій "ударний" арсенал. Є крилата ракета або дрон-ракета "Пекло", яка була офіційно продемонстрована 6 грудня президентом України. Також ми знаємо, що є "Паляниця", яка вже пішла в серійне виробництво, як повідомив Володимир Зеленський.

І стало відомо про ще одну розробку – це ракета "Рута". Вчора, 10 грудня, на врученні національної премії України імені Бориса Патона, Володимир Зеленський повідомив, що "Рута" проходить успішні випробування. Жодних інших деталей про цю ракету не було сказано, але ми знаємо, що розробка під назвою "Рута" є результатом роботи європейської компанії Destinus.

Destinus - швейцарська компанія, заснована росіянином Михайлом Кокоричем, який спочатку виїхав з Росії до США, а потім переїхав в Європу. Ця компанія з 2021 року почала займатися і збройовими проєктами. Повідомлялося, що Destinus з минулого року поставила в Україну певну кількість гвинтових ударних дронів "Лорд", дальність яких становить від 750 до 2000 км.

Що ми знаємо про "Руту"? Це реактивний дрон з дальністю польоту близько 300 км і швидкістю 500-600 км/год. Завдання цього дрону можуть бути як ударні, так і розвідувальні. "Рута" стартує за допомогою ракетного прискорювача і має можливість приземлятися на парашуті, якщо це розвідувальна версія. А якщо ударна версія, то можуть бути різні бойові частини, вага яких варіюється від 20 до 100 кг залежно від особливостей конкретної модифікації.

"Рута" має традиційне компонування крилатої ракети з бойовою частиною, фіксованим крилом, паливним баком, електронікою і турбореактивним двигуном. До речі, цю ракету також демонстрували цього року на виставці Eurosatory, де вона мала певні відмінності. Ракету представляли на стенді української компанії "Спецтехноекспорт".

Також, не можна не згадати, що в компанії Destinus є багато цікавих проєктів, один з них - гіперзвуковий літак на водні, який зараз проходить випробування. Розробники заявляють, що цей літак може подолати відстань від Австралії до Європи за 4 години. Це дійсно перспективний напрямок з використання воднів у гіперзвукових технологіях.

В арсеналі компанії Destinus ще є багато інших напрямків, які можуть бути корисні для посилення обороноздатності України. Добре, що ми підтримуємо тісні контакти з нашими партнерами, які можуть виготовляти подібні зразки озброєння.

Отже, ми знаємо, що у нас є "Паляниця", "Пекло", "Рута" - це ракети-дрони або крилаті ракети. Є крилата ракета "Нептун" зі збільшеною дальністю, яка також використовується проти ворога. Звісно, є й проєкти оперативно-тактичних ракет. Про них також говорило українське військово-політичне керівництво. Було зазначено, що такі ракети мають дальність до 800 км і мають практичне застосування. І, звісно, є далекобійні дрони з дальністю до 1800 км.

За масового виробництва і якісного системного використання це має бути важливою складовою засобів, щоб стримувати противника та завдавати йому суттєвих збитків вглиб його території без обмежень на використання, як це часто траплялося зі зброєю закордонного виробництва.

Який можуть мати вигляд гарантії для України

Валентин Бадрак, директор неурядової, аналітичної організації "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння", зазначив, що загалом українці зараз усвідомлюють зростання напруження, але водночас створюється парадоксальна ситуація, коли тактичний тиск РФ поки що не може трансформуватися в успіхи на оперативну глибину. Є проблеми та втрати, які й будуть продовжуватися принаймні до 21 січня 2025 року.

Але це не означає, що 21 січня все припиниться, тому що тактична проблематика та стратегічний потенціал мають зовсім інші розрізи. Можливо, це і спонукає Кремль до таких тактичних штурмів, бо стратегічна складова зараз утворюється не на користь Кремля. Використання ядерної зброї практично неможливе з урахуванням кількох факторів: Китай та Індія, які одразу припинять будь-яку підтримку Росії, США та Захід, для яких це також червона лінія. Використання тактичної ядерної зброї нічого не вирішить на фронті, а використання стратегічної ядерної зброї загрожує і самій Росії. Ми визнаємо тактичні проблеми на фронті та стратегічні перспективи після 21 січня 2025 року. Як вони складуться, подивимося. Але бачимо, що в Кремлі дуже цього бояться.

Аналітик вважає, що справжня, реальна зброя сьогодні може зробити більше, ніж політична риторика та заяви політиків щодо формального запрошення України до НАТО, членство в якому для нас найближчим роком точно нічого не вирішить. США мають потужну зброю, і тут говоримо про нові опції - не про ATACMS, а про ракети PrSM (Precision Strike Missile), якими з 2021 року США забезпечують свою армію. Виробник Lockheed Martin каже, що тільки на 2024 рік мав три контракти із замовленням на 4 тис. ракет, базова дальність яких 500 км, а з підвищенням – 650 км.

Зараз дві компанії Raytheon Technologies і Northrop Grumman працюють над збільшенням четвертої версії цієї ракети з дальністю до 1000 км. Україні потрібні кілька сотень таких ракет, які, до речі, підходять до систем HIMARS. Крім того, це ракети, які не здатна перехоплювати російська система ПРО, відповідно, це можливість уражати потужні ракетні заводи на території РФ.

Директор "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння" зауважив, що окрім PrSM є ще військово-технічне співробітництво, тому компанії Raytheon Technologies і Northrop Grumman могли б нам забезпечити технологічні рішення для української балістичної ракети. Україна самотужки робить балістичну ракету, але могла б паралельно робити з акцентом на західні рішення. Було б слушною пропозицією та вимогою від України, щоб США надали нам відповідні технології. А щодо гарантій чи запобіжників повторної війни Росії, звісно, цікаво і класно – запрошення в НАТО, але більш цікаво – розмістити в Україні ракетні системи Typhon, які США хотіли розмістити на території Німеччини.

Бадрак нагадав, що кілька років тому до систем Typhon були пристосовані ракети для запусків з кораблів - Raytheon Tomahawk і Raytheon Standard SM-6. Tomahawk може діяти на 2,5 тис. км, тобто дістане при нагоді всі ракетні заводи РФ, а Standard SM-6 – унікальна зенітна ракета, в якої стеля висот 34 км, дальність 240 км, а у версії "земля-земля" має дальність 460 км. Щобільше, ці ракети ми можемо взяти в оренду на випадок, якщо Путін піде другою війною. Такі системи могли стати запобіжником, щоб Кремль не наважився на ще одну стратегічну атаку.