Зеленський розповів про успішні випробування нової ракети "Рута"
Президент України Володимир Зеленський подякував ученим, завдяки яким ракети та дрони вітчизняного виробництва стали реальністю, та розповів про успішні випробування нової ракети "Рута"
Про це він повідомив 10 грудня під час виступу на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року.
"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - сказав він.
При цьому характеристик ракети "Рута" він не розкрив.
За словами президента, Україна виробляє й чимало дронів.
"Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості – дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це – українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також. Те, що дає Україні силу. Те, що дає нам, українцям, захист. Те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир", - наголосив Зеленський.
- У листопаді стало відомо, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних БПЛА.
- Актуальне
- Важливе