Зеленський розповів про успішні випробування нової ракети "Рута"

Про це він повідомив 10 грудня під час виступу на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року.

"Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", - сказав він.

При цьому характеристик ракети "Рута" він не розкрив.

За словами президента, Україна виробляє й чимало дронів.

"Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості – дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це – українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також. Те, що дає Україні силу. Те, що дає нам, українцям, захист. Те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир", - наголосив Зеленський.