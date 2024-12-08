Чим особлива нова українська ракета-дрон "Пекло", що здатна долетіти до Москви. Пояснюємо

Еспресо розповість про ракету-дрон "Пекло", яка демонструє не лише технічні можливості українських інженерів, а й стратегічний підхід до сучасної війни, де безпілотні технології відіграють ключову роль.

Чому заговорили про "Пекло"

У п’ятницю, 6 грудня, відзначали День Збройних сил України. Саме в цю символічну дату Силам оборони передали нові ракети-дрони "Пекло", які український виробник, як кажуть, створив у рекордні терміни – за рік.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дрон-ракета "Пекло" має вже підтверджене бойове застосування, а тепер завдання – "нарощувати виробництво та застосування".

За даними "Укрінформ", вже є пʼять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло".

Очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін відзначив, що ЗСУ отримали першу партію, а саме "кілька десятків одиниць" цих ракет-дронів.

"Це результат винахідливості та наполегливої праці українських зброярів. Новий тип зброї, перший у своєму класі – ракета-дрон", – зазначив він.

Що таке ракета-дрон

Дрон-ракета — це зброя, яка поєднує властивості безпілотного літального апарата (дрона) і ракети. Вона здатна здійснювати автономний політ, уражати цілі на великій відстані та нести боєзаряд. Дрон-ракета відрізняється від традиційних ракет своєю здатністю змінювати курс, обминати перешкоди й діяти в умовах протидії електронним системам.

Хоча в англомовній літературі немає терміну "дрон-ракета", найближче до цього визначення "loitering munition", тобто "бродячий боєприпас", або як ми кажемо дрон-камікадзе.

Вперше про появу "нового класу зброї", тобто ракет-дронів, заговорив президент України 24 серпня цього року, коли повідомив про успішне застосування "Паляниці". Тобто знову таки це сталося у символічний день, що може натякати не лише про їхнє військове, але й суспільно-політичне значення. Не тільки мотивація для громадськості, гордість за вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, але й месидж для Кремля, що Україна активно розвиває нову зброю, яка може все далі сильніше й точніше уражати противника.

"Традиційно, вже після "Паляниці", цей виріб чомусь класифікували, як "дрон-ракета". Хоча на фото – звичайна крилата ракета, але у відносно малих габаритах", - кажуть у defence-ua.

Справді, доволі важко знайти відмінності між сучасними ракетами, дронами та їх варіаціями. Адже, по суті, всі ці розробки є продовженням перших літаків-снарядів, виготовлених німцями ще в часи Другої світової війни, тобто Фау-1. Безперечно, що теперішній прогрес технологій, а саме супутникової навігації та штучного інтелекту зробив ракети, дрони та ракети-дрони геть іншими, ніж колись, тому вони стали ключовим інструментом у сучасних війнах.

Розробка таких нових систем мотивована необхідністю точного ураження цілей, мінімізації ризиків для військових та зниженням вартості порівняно з традиційними засобами. Сучасні дрони-ракети мають автономність, здатність обходити системи ППО та адаптуватися до різних завдань завдяки модульній конструкції.

Які характеристики ракети-дрона "Пекло"

Найперше варто сказати, що точних даних про цю зброю не надають, адже в умовах війни з Росією, важливо мати будь-які козирі в рукаві. Однак, як заявив очільник Мінстратегпрому, відомо, що "Пекло" летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км.

Говорячи про розміри, то за оцінками аналітиків, орієнтовна довжина та розмах крила "Пекла" схоже складає до 2 метрів, а вага бойової частини – не більше 40-50 кг.

З опублікованих фото видно, що ця зброя має малогабаритний турбореактивний двигун. Крила та інші деталі "Пекла" кажуть, що воно створене за аеродинамічною схемою з інерційною системою навігації, що дозволяє максимально уникати засобів радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони.

"На носу ракети - приймач повітряного тиску, який необхідний для вимірювання швидкості. Це також дає відповідь на питання щодо систем навігації "Пекла" - інерціальна, супутникова та можливо TERCOM чи DESMAC з порівнянням рельєфу або зображення місцевості з еталоном", - відзначають у defence-ua.

Цікава деталь є на верхній частині фюзеляжу ракети-дрона, де видно конструкцію кріплення, яка може говорити про те, що вона запускається не з землі, а з повітряних носіїв, тобто винищувачів.

"Якщо це дійсно так, то перед нами принципово новий підхід до запуску БПЛА, який раніше не застосовувався під час російсько-української війни. Таким чином можна стверджувати, що дрон-ракета "Пекло" ближча до крилатих ракет, ніж власне до безпілотників. Також вона має схожість з високоточними західними плануючими авіабомбами типу французької AASM (HAMMER), на якій теж встановлюється ракетний прискорювач і система навігації", - відзначають у BBC.

Хоча не всі експерти погоджуються з цим, дехто вважає, що ці дрон-ракети запускають з землі й для них потрібен прискорювач, як радянський дрон Ту-141 "Стриж", яким ЗСУ ще у 2022 році вражали російські аеродроми.

Аналітики також відзначають, що цей дрон-ракета дуже схожий на представлений раніше реактивний дрон "Паляниця". Однак той не має зовнішнього двигуна та обладнаний рухомими хвостовими рулями та запускається, згідно із заявами, саме зі спеціальної платформи.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що нова українська ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж $1 млн. Враховуючи, що "Пекло" має кращі характеристики, відповідно, ціна, напевно, понад $1 млн.

Значення для війни та як оцінюють нову зброю експерти

Технологічна перевага у сучасній війні є вирішальною. Українські інженери все більше створюють зброю, здатну ефективно протидіяти сучасним викликам - від ударів по інфраструктурі до високоточного ураження в умовах електронного придушення. Нові розробки демонструють прогрес країни навіть у складних умовах війни.

До того ж Україна поступово стає все більше технологічно незалежною у виробництві зброї, що знижує залежність від міжнародної допомоги. Якщо "Пекло" буде здатне ефективно завдавати ударів по критичних об'єктах ворога в тилу, це зробить цю зброю стратегічно важливою для послаблення ресурсної бази російської армії.

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Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері Еспресо відзначив, що одної такої ракети-дрона вистачить, щоб "перетворити на купу згорілого металолому один з сучасних літаків російської армії", який може перебувати на відстані досяжності зброї.

"Можливо, саме тому росіяни поспіхом почали будувати захисні споруди на території своїх летовищ, щоб убезпечити свої літаки та іншу цінну техніку та озброєння від впливу наших ракет. Хоч бойова частина ракети-дрона "Пекло" не надто велика, однак швидкість 700 км/год і дальність 700 км – це цифри, які мають жахати росіян. Якщо ми зможемо масштабувати її виготовлення, ця відносно невелика за розмірами ракета-дрон може створити справжнє пекло для російських сил та засобів", - вважає Селезньов.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV зауважив, що "Пекло" може долетіти до Москви, що вже має хвилювати росіян.

"До Москви це "Пекло" долетить. Якщо цієї зброї буде багато, то і в Москві буде гаряче. Подивимося, яким чином воно буде використовуватися", - сказав експерт і додав, що, на його думку, все ж для пусків будуть використовуватися не винищувачі, а "якась пускова установка з землі".

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, яку він висловив у коментарі Суспільному, ця розробка – про масове промислове виробництво, адже використані прагматичні матеріали, зокрема, авіаційний алюміній, а він поширений, дешевий і фюзеляж ракет з нього роблять вже десятиріччями.

"Імовірне призначення "Пекла" — ураження стаціонарних наземних цілей з відомими координатами. Система її наведення може бути схожою на дрон "Лютий", яким Україна атакує, наприклад, російські нафтопереробні заводи", - каже Катков.

Експерт додає, що у "Пеклі" має бути дієва автономна система навігації, а також потужна супутникова навігація.

Головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов в ефірі Новини.LIVE відзначив, що "Пекло" має далекобійність, яка дозволяє діставати також до таких цілей, як Ростов, Курськ і Таганрог. Він вважає, що така зброя допомагатиме знищувати ворожі логістичні вузли, склади та підприємства, які займаються виготовленням боєприпасів.

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