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Головна Війна з Росією Десятки БПЛА над різними областями РФ, вибухи у Курську, Курчатові і Таганрозі та диверсія біля Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Десятки БПЛА над різними областями РФ, вибухи у Курську, Курчатові і Таганрозі та диверсія біля Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
8 грудня, 2024 неділя
17:00
Війна з Росією

Цього тижня над областями Росії літали десятки дронів, після чого вибухи лунали у Курську, Курчатові й Таганрозі, а біля Москви згоріла релейна шафа на залізниці

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 01- 08.12.2024

Дрони над Астраханською, Воронезькою, Рязанською та іншими областями, а також вибухи у Курську, Курчатові і Таганрозі

  • У Росії поскаржилися, що в ніч на понеділок, 2 грудня, нібито українські дрони намагалися атакувати три російських регіони та територію тимчасово окупованого Криму.Там стверджують, нібито їхня ППО цієї ночі знищила 15 українських безпілотників. 8 БПЛА начебто знищені над територією Курської області, чотири – над Брянською, один – над Білгородщиною, а також ще два – над окупованим Кримом.
  • А 4 грудня до росіян прилетіли вже 24 БПЛА, вони атакували 6 регіонів. Місцеві жителі писали про вибухи в районі Дягилевого в Рязані, де розташована авіабаза. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Рязані завдали удару по авіабазі Дягилево – одній з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ. Окрім того, ураження зазнав порт у Новоросійську, де РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України.
  • А загалом безпілотники навідались у такі регіони:  6 –  Ростовська, 5 – Брянська, 4 – Білгородська, 3 – Рязанська, 1 –Астраханська область та ще 5 – Краснодарський край.
  • Тим часом у середу, 4 грудня, чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив про начебто атаку БПЛА на Грозний, у якій звинуватив Україну. Безпілотник нібито атакував центр Грозного та зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Як пише російська служба BBC, у ніч на 4 грудня вибух стався у дворі будинку на Старопромисловому шосе (центр Грозного). На протилежному боці будівлі розташований корпус полку поліції спеціального призначення імені Кадирова. Також повідомляли про постраждалих.
  • Того ж 4 грудня, але уночі, партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію в передмісті Москви. Проукраїнський агент спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов. Ця ключова залізнична магістраль з'єднує Москву з Курською областю. Внаслідок диверсії постачання палива та військової техніки для окупантів зірване.
  • І в ніч проти неділі, 8 грудня, російська ППО працювала у 5 регіонах та начебто збила 46 українських дронів. Зокрема, у містах Курськ і Курчатов Курської області та Таганрозі Ростовської області лунали вибухи. У Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням безпілотників ще опівночі, пізніше там заявили й про ракетну небезпеку. У курських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Про загрозу атак із застосуванням безпілотників на Курщині оголосили ще опівночі, пізніше там заявили й про ракетну небезпеку. У курських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони. 
  • За даними росіян, цієї ночі сили їхньої ППО нібито перехопили 17 БПЛА над територією Білгородської області, 12 – над  Курщиною, 6 дронів знищили над Воронезькою областю, 7 – над Ростовською і ще 4 безпілотники – над Астраханською областю.

Вибухи у тимчасово окупованому Криму та перекритий рух кримським мостом

  • Над ранок у п'ятницю, 6 грудня, пролунали вибухи в Керчі в тимчасово окупованому Криму. Окупанти перекрили рух Кримським мостом. Про перекриття руху мостом окупантська влада поінформувала о 04:17. "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту й у зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", – йшлося в повідомленні. Вже о 06:40 у телеграм-каналі "Кримський вітер" написали про гучні звуки вибухів у Керчі в районі суднобудівного заводу "Затока", а також заграву в передмісті Керчі, Аршинцевому. Через кілька хвилин у цьому ж телеграм-каналі додали з посиланням на інформацію підписників, що в Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони, а "Z-військові намагаються їх знищити з моря, з берега та з повітря". Офіційної інформації української сторони на цей час не було. Тим часом російське міноборони ще о 06:02 повідомило, начебто "екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено два українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова". Також у російському міноборони відзвітували, нібито в ніч на 6 грудня над територією тимчасово окупованого Криму засоби ППО збили один безпілотник. 

Думка експертів

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський, коментуючи атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні, відзначив, що це може бути наслідком внутрішнього конфлікту в Росії.

"На фоні незначної важливості цього університету, навіть будь-який спиртзавод виглядає більш актуальною ціллю. Тому виникає припущення, що там могли попрацювати іншого роду добрі дрони, наприклад, в рамках внутрішньоросійських розбірок. Якщо врахувати, що такі речі, як заколот ПВК "Вагнер" у свій час, для росіян вже дійшли до "рутинного" масштабу, то можна очікувати будь-яких дій від сторін конфлікту. Вони себе програмували, що, мовляв, якщо Путін піде, то в них почнуться внутрішні конфлікти, і от, судячи з усього вони почались, хоча Путін при цьому нікуди не пішов", – вважає експерт.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що налагодила серійне виробництво ракети "Паляниця". Він назвав такий результат яскравим прикладом того, як держава і приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети.

"Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети "Паляниця", яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони, – каже Умєров.


 

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безпілотник
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