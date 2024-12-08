Десятки БПЛА над різними областями РФ, вибухи у Курську, Курчатові і Таганрозі та диверсія біля Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Офіційної інформації української сторони на цей час не було. Тим часом російське міноборони ще о 06:02

, начебто "екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено два українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова". Також у російському міноборони відзвітували, нібито в ніч на 6 грудня над територією тимчасово окупованого Криму засоби ППО збили один безпілотник.