У Росії заявили про збиття 24 БПЛА: росЗМІ пишуть про вибухи в районі авіабази в Рязані

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у дописі.

Зазначається, що російська ППО нібито збила та перехопила 24 безпілотники, зокрема 6 - над територією Ростовської області, 5 - над територією Брянської області, 4 - над територією Білгородської області, три - над територією Рязанської області, один - над територією Астраханської області та 5 - над територією Краснодарського краю.

Російське ЗМІ Astra повідомляє із посиланням на слова місцевих жителів про вибухи в районі Дягилевого в Рязані, де розташована авіабаза.