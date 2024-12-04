У Росії заявили про збиття 24 БПЛА: росЗМІ пишуть про вибухи в районі авіабази в Рязані
Російське міністерство оборони повідомило про нібито атаку БПЛА на 6 регіонів РФ. Натомість ЗМІ пишуть про вибухи в районі авіабази в Рязані
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у дописі.
Зазначається, що російська ППО нібито збила та перехопила 24 безпілотники, зокрема 6 - над територією Ростовської області, 5 - над територією Брянської області, 4 - над територією Білгородської області, три - над територією Рязанської області, один - над територією Астраханської області та 5 - над територією Краснодарського краю.
Російське ЗМІ Astra повідомляє із посиланням на слова місцевих жителів про вибухи в районі Дягилевого в Рязані, де розташована авіабаза.
- У Росії поскаржилися, що в ніч на понеділок, 2 грудня, нібито українські дрони намагалися атакувати три російських регіони та територію тимчасово окупованого Криму.
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