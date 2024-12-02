Росіяни заявили про атаку дронів на три свої області та Крим
У Росії поскаржилися, що в ніч на понеділок, 2 грудня, нібито українські дрони намагалися атакувати три російських регіони та територію тимчасово окупованого Криму
Про це звітує міністерство оборони РФ.
Там стверджують, нібито їхня ППО цієї ночі знищила 15 українських безпілотників.
За даними російського відомства, 8 БПЛА начебто знищено над територією Курської області, чотири – над Брянською, один – над Білгородщиною, а також ще два – над окупованим Кримом.
- Тим часом у Тернополі під час нічної атаки РФ дрон влучив в багатоповерхівку: є загибла людина, ще троє людей - поранені.
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