Росіяни заявили про атаку дронів на три свої області та Крим

Про це звітує міністерство оборони РФ.

Там стверджують, нібито їхня ППО цієї ночі знищила 15 українських безпілотників.

За даними російського відомства, 8 БПЛА начебто знищено над територією Курської області, чотири – над Брянською, один – над Білгородщиною, а також ще два – над окупованим Кримом.