Кадиров звинуватив Україну в атаці на будівлю спецпризначенців у Чечні

Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА-Новости.

За словами Рамзана Кадирова, нібито український безпілотник атакував центр Грозного та зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

Як пише російська служба BBC, у ніч на 4 грудня вибух стався у дворі будинку на Старопромисловому шосе (центр Грозного). На протилежному боці будівлі розташований корпус полку поліції спеціального призначення імені Кадирова. Також повідомляють про буцімто постраждалих.