Кадиров звинуватив Україну в атаці на будівлю спецпризначенців у Чечні
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров у середу, 4 грудня, заявив про буцімто атаку БПЛА на Грозний
Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА-Новости.
За словами Рамзана Кадирова, нібито український безпілотник атакував центр Грозного та зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.
Як пише російська служба BBC, у ніч на 4 грудня вибух стався у дворі будинку на Старопромисловому шосе (центр Грозного). На протилежному боці будівлі розташований корпус полку поліції спеціального призначення імені Кадирова. Також повідомляють про буцімто постраждалих.
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