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У Криму перекрили рух мостом, у Керчі пролунали вибухи

Олена Будько
6 грудня, 2024 п'ятниця
07:10
Війна з Росією

Над ранок у п'ятницю, 6 грудня, пролунали вибухи в Керчі в тимчасово окупованому Криму. Окупанти перекрили рух Кримським мостом

Зміст

Про це повідомили телеграм-канал "Кримський вітер" і окупантський оперативний канал інформцентру щодо автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту.

Про перекриття руху мостом окупантська влада поінформувала о 04:17. 

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту й у зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", – йшлося в повідомленні.

Вже о 06:40 у телеграм-каналі "Кримський вітер" написали про гучні звуки вибухів у Керчі в районі суднобудівного заводу "Затока", а також заграву в передмісті Керчі, Аршинцевому.

Через кілька хвилин у цьому ж телеграм-каналі додали з посиланням на інформацію підписників, що в Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони, а "Z-військові намагаються їх знищити з моря, з берега та з повітря".

Офіційної інформації української сторони на цей час не було. Тим часом російське міноборони ще о 06:02 повідомило, начебто "екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищено два українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова".

Також у російському міноборони відзвітували, нібито в ніч на 6 грудня над територією тимчасово окупованого Криму засоби ППО збили один безпілотник. 

Окрім того, в міністерстві оборони РФ укотре написали про припинення "спроб київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації". Загалом відзвітували про начебто збиті 33 українські БПЛА. Крім тимчасово окупованого Криму, якщо вірити даним міноборони РФ, дрони збивали над територією Воронезької, Курської та Білгородської областей Росії.

Теги:
Новини
Крим
окуповані території
безпілотник
Кримський міст
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