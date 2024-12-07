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Масштабування виробництва ракети-дрона "Пекло" створить справжнє пекло для сил та засобів РФ, - полковник ЗСУ Селезньов

Тетяна Нижник
7 грудня, 2024 субота
19:48
Війна з Росією

Українська оборонна промисловість представила зразок ракетного озброєння, виробництво якого можна масштабувати

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Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"Бойова частина ракети-дрона "Пекло" не надто велика. За опосередкованими даними, вага її бойової частини може становити до 40 кг. Однак швидкість 700 км/год і дальність 700 км – це цифри, які мають жахати росіян. Якщо ми зможемо масштабувати її виготовлення, ця відносно невелика за розмірами ракета-дрон, приблизно 2 метри завдовжки, може створити справжнє пекло для російських сил та засобів", - сказав він.

За його словами, однієї такої ракети вистачить, щоб перетворити на купу згорілого металолому один з сучасних літаків російської армії, який може перебувати на цій відстані. Можливо, саме тому росіяни поспіхом почали будувати захисні споруди на території своїх летовищ, щоб убезпечити свої літаки та іншу цінну техніку та озброєння від впливу наших ракет.

"Це чудова новина. Однак, ключовим завданням залишається масштабування, адже ракетно-дронові атаки мають бути масштабними. Ворог створив за останні 20 років потужну мережу радіоелектронної боротьби, а також має потужну систему протиповітряної та протиракетної оборони. Єдиний дієвий варіант проти цієї системи – масштабовані пуски ракет і дронів. Для цього нам потрібні великі обсяги виробництва", - додав він.

  • Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони передали кілька десятків дронів-ракет "Пекло", які український виробник створив у рекордні терміни – за рік.
Теги:
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Новини
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
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