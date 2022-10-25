Західні далекобійні ракетні системи у руках українських військових стали потужною зброєю проти російської армії — втім, попри те, що ЗСУ зарекомендували себе як ефективні оператори сучасної зброї, США все ще не ухвалили важливе рішення про передачу Україні тактичних ракет ATACMS, які б дозволили ЗСУ нищити цілі на відстані 300 км. Водночас у США наразі створюють і тестують вже нові ракети для своїх M142 HIMARS та M270 MLRS, які в майбутньому замінять GMLRS та ATACMS і збільшать дальність цих систем ще на сотні кілометрів.

Ракета, з якою кошмарити армію РФ можна набагато ефективніше

Army Tactical Missile System або ATACMS — це американська тактична балістична ракета класу "земля — земля», що виробляється компанією Lockheed Martin і призначена для використання з ракетних систем M142 HIMARS та M270 MLRS й інших модифікацій.

Пускова установка системи M142 HIMARS може бути оснащена однією ракетою ATACMS

Станом на сьогодні в армії США усього використовується п’ять модифікацій ракет ATACMS. Перша — це ракета ATACMS Block I, яка також відома як MGM-140 чи MGM-140A. Була прийнята на озброєння ще у 1991 році й наразі є "найстаршою» ракетою в активі M142 та M270.

Дальність ATACMS Block I доволі невелика у порівнянні з іншими — всього 165 км. Має інерціальну систему наведення. Ймовірне відхилення від цілі — цілих 225-250 м, однак тут варто зауважити, що касетна бойова частина цієї ракети дозволяє накривати значні площі: вона має 950 суббоєприпасів M74, і кожен з них "розсіюється» близько на 15 кв. м.

Друга модифікація — ATACMS Block IA (MGM-140B), яку прийняли на озброєння через сім років після ATACMS Block I — у 1998 році. Ракета отримала значно більшу дальність — "стандартні» для ATACMS 300 км, але натомість довелося пожертвувати бойовою частиною, яка має всього 275 суббоєприпасів M74, що аж на 675 менше, ніж у попередній версії. Має комбіновану систему наведення: інерціальна та GPS-навігація.

Ракетна система M270 MLRS може бути озброєна двома ракетами ATACMS

Пускова установка системи M142 HIMARS може бути оснащена однією ракетою ATACMS

Третя модифікація — ATACMS Block IVA, відома під різними позначеннями, але тут варто згадати саме про Block IA Unitary, яка сьогодні є однією з найдосконаліших ракет — має унітарну бойову частину з масою 227 км, дальність у 300 км і комбіновану систему наведення. А у 2004-2005 роках вона була модернізована — отримала нове програмне забезпечення, удосконалену систему наведення та "опцію» вражати цілі ударом зверху. Передусім ця ракета використовується для ударів по ворожих бункерах та фортифікаційних спорудах.

Четверта модифікація — ATACMS-P, була створена спеціально для Військово-морських сил США та має боєголовку проникаючої дії. Фактично, прискорювач ATACMS було інтегровано з ракетою ВМС, завдяки чому ракета може ефективніше знищувати укріплені чи заглиблені цілі. Дальність ракети — 220 км.

І, зрештою, п’ята модифікація — це ракета TACMS, що позначається як M57A1. Робота над цією модифікацією розпочалася у 2016 році.

Ракета отримала нову електроніку, нові унітарні боєголовки, а в результаті модернізації термін служби ракет було подовжено ще на 20 років, що можна порівняти ледь не з виробництвом нової ракети. Дальність ракети TACMS — від 300 км (оптимальна) до 450 км.

Нові дальності: заміна GMLRS та ATACMS

Наразі у Lockheed Martin працюють над новими ракетами для M142 HIMARS та M270 MLRS. Перша — це модернізована ER GMLRS зі значно більшою дальністю (150 км), яка замінить стандартні ракети M30 та M31 (70-90 км).

Ракета створюється у двох варіантах — з унітарною бойовою частиною та альтернативною боєголовкою з вольфрамовими кульками. Також, у порівнянні з попередньою версією ракет, ER GMLRS матиме трохи більший двигун, хвостове оперення та видозмінений корпус.

Виробник вже активно тестує цю ракету — перший успішний політ відбувся у березні 2021 року, а старт серійного виробництва ER GMLRS запланований на 2023 рік. Крім США, у цієї ракети вже є й перший закордонний замовник — ER GMLRS у 2022 році замовила Фінляндія, яка має на озброєнні декілька десятків M270.

Друга розробка — ракета Precision Strike Missile або ж PrSM, яка в майбутньому замінить ATACMS і стане основно ракетою для M142 та M270.

Нова ракета PrSM замінить ATACMS і матиме дальність щонайменше у 650 км

Щодо дальності ракети, то тут варто зауважити наступне: наразі виробник PrSM, компанія Lockheed Martin, декларує діапазон від 60 до 499 км, така цифра була продиктована Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності з РФ, який, втім, було розірвано у 2019 році.

Тому у Lockheed Martin вирішили працювати над збільшенням дальності PrSM, і у 2021 році цю ракету вже протестували на дальність більш як 500 км, водночас у відкритих джерелах вказується, що розробник планує досягти дальності у 650 км, у деяких випадках йдеться і про рекордну 1000 км.

Ще одна особливість ракети PrSM — попри її далекобійність, вона матиме доволі компактні розміри, тому у стандартній пусковій для HIMARS можна розмістити одразу дві ракети, тоді як у випадку з ATACMS машина могла перевозити лише одну (у M270 ситуація аналогічна — чотири ракети PrSM проти двох ракет ATACMS).

Ба більше, завдяки компактним розмірам такі ракети у великих кількостях можна буде розташовувати на кораблях малих типів — у Lockheed Martin вже запланували роботи зі створення протикорабельної версії цієї далекобійної ракети.