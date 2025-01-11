У МОЗ розповіли, що у черзі на трансплантацію стоять 3,5 тис. пацієнтів
В Україні у черзі на трансплантацію станом на початок 2025 року стоять понад 3,5 тис. пацієнтів: найбільше людей очікують на пересадку нирок
Про це інформує МОЗ.
"Станом на початок 2025 року у національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебуває 3 578 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що 2 276 людей очікують на пересадку нирок, 615 - серця, 586 - печінки.
Водночас торік в Україні відбулося 337 пересадок нирок. Ще 107 пацієнтів отримали нову печінку, 71 - серце.
Найбільше органних трансплантацій провели у:
- Львівському ТМО (140)
- Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (91)
- Інституті серця МОЗ України (52)
Крім того, відбулося зростання у 18% у пересадках гемопоетичних стовбурових клітин. Загалом у 11 медичних закладах провели 404 пересадки, з них 58 - дітям.
"Навіть попри повномасштабну війну Росії проти України система трансплантації в Україні не лише вистояла, а й продовжує розвиватися. Наші лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку", - наголосили в МОЗ.
- 9 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким внесла зміни до порядку проведення трансплантацій в Україні. Тепер загиблі через війну не можуть бути донорами органів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе