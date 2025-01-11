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У МОЗ розповіли, що у черзі на трансплантацію стоять 3,5 тис. пацієнтів

Ольга Бабишена
11 січня, 2025 субота
03:41
Суспільство трансплантація органів

В Україні у черзі на трансплантацію станом на початок 2025 року стоять понад 3,5 тис. пацієнтів: найбільше людей очікують на пересадку нирок

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Про це інформує МОЗ. 

"Станом на початок 2025 року у національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебуває 3 578 пацієнтів", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що 2 276 людей очікують на пересадку нирок, 615 - серця, 586 - печінки. 

Водночас торік в Україні відбулося 337 пересадок нирок. Ще 107 пацієнтів отримали нову печінку, 71 - серце. 

Найбільше органних трансплантацій провели у: 

  • Львівському ТМО (140)
  • Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (91)
  • Інституті серця МОЗ України (52)

Крім того, відбулося зростання у 18% у пересадках гемопоетичних стовбурових клітин. Загалом у 11 медичних закладах провели 404 пересадки, з них 58 - дітям. 

"Навіть попри повномасштабну війну Росії проти України система трансплантації в Україні не лише вистояла, а й продовжує розвиватися. Наші лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку", - наголосили в МОЗ. 

  • 9 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким внесла зміни до порядку проведення трансплантацій в Україні. Тепер загиблі через війну не можуть бути донорами органів. 
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
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