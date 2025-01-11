У МОЗ розповіли, що у черзі на трансплантацію стоять 3,5 тис. пацієнтів

Про це інформує МОЗ.

"Станом на початок 2025 року у національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебуває 3 578 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 2 276 людей очікують на пересадку нирок, 615 - серця, 586 - печінки.

Водночас торік в Україні відбулося 337 пересадок нирок. Ще 107 пацієнтів отримали нову печінку, 71 - серце.

Найбільше органних трансплантацій провели у:

Львівському ТМО (140)

Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (91)

Інституті серця МОЗ України (52)

Крім того, відбулося зростання у 18% у пересадках гемопоетичних стовбурових клітин. Загалом у 11 медичних закладах провели 404 пересадки, з них 58 - дітям.

"Навіть попри повномасштабну війну Росії проти України система трансплантації в Україні не лише вистояла, а й продовжує розвиватися. Наші лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку", - наголосили в МОЗ.