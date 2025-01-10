Рада ЄС продовжила й розширила санкції проти Венесуели

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначено, що в ЄС вирішили розширити санкції ще на 15 осіб через поствиборчі події у Венесуелі, а також відсутність діалогу, який "веде до відновлення демократії та верховенства права". Санкції торкнуться осіб, які зокрема є членами національної виборчої ради Венесуели, сил безпеки та які причетні до судової влади.

Таким чином, загалом під санкції підпадають 69 осіб: обмеження передбачають серед іншого замороження активів та заборони на поїздки в Європейському Союзі.

Водночас Рада ЄС відновила обмеження на поїздки для чотирьох підсанкцйних осіб: вони були тимчасово зупинені у травні 2024 року для організації інклюзивних і конкурентних виборів у Венесуелі торік.

"Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію та верховенство права, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, що тривають", - наголошує пресслужба Ради ЄС.

Цього ж дня адміністрація лідера США Джо Байдена збільшила до $25 млн винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Також американське міністерство фінансів запровадило санкції проти 8-ох чиновників Венесуели.





