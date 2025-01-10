Рада ЄС продовжила й розширила санкції проти Венесуели
Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Венесуели ще на 15 осіб та продовжила їх дію до 10 січня 2026 року
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Зазначено, що в ЄС вирішили розширити санкції ще на 15 осіб через поствиборчі події у Венесуелі, а також відсутність діалогу, який "веде до відновлення демократії та верховенства права". Санкції торкнуться осіб, які зокрема є членами національної виборчої ради Венесуели, сил безпеки та які причетні до судової влади.
Таким чином, загалом під санкції підпадають 69 осіб: обмеження передбачають серед іншого замороження активів та заборони на поїздки в Європейському Союзі.
Водночас Рада ЄС відновила обмеження на поїздки для чотирьох підсанкцйних осіб: вони були тимчасово зупинені у травні 2024 року для організації інклюзивних і конкурентних виборів у Венесуелі торік.
"Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію та верховенство права, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, що тривають", - наголошує пресслужба Ради ЄС.
- Цього ж дня адміністрація лідера США Джо Байдена збільшила до $25 млн винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Також американське міністерство фінансів запровадило санкції проти 8-ох чиновників Венесуели.
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