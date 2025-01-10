Байден збільшив до $25 млн винагороду за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро

Про це пише The New York Times.

У 2020 році Держдепартамент США за президентства Дональда Трампа оголосив про винагороду в розмірі $15 млн за допомогу в арешті Мадуро. Тоді його звинувачували в Штатах у змові, повʼязаній з наркотероризмом і торгівлею кокаїном у міжнародних масштабах.

"Офіційне звинувачення, висунуте Міністерством юстиції США главі іноземної держави, стало незвичним кроком, який свідчить про те, що Сполучені Штати, ймовірно, займатимуть дедалі жорсткішу позицію щодо пана Мадуро. Нова винагорода у розмірі 25 мільйонів доларів - це ескалація", - пише видання.

Зазначено, що Вашингтон водночас пропонуватиме $25 млн за інформацію, яка сприятиме затриманню глави МВС Венесуели Діосдадо Кабельо.

Сполучені Штати Америки також додали ще одну винагороду - $15 млн за допомогу в затриманні венесуельського міністра оборони Падріно Лопеса.

Водночас міністерство фінансів США оголосило санкції проти 8-ох чиновників Венесуели - вони очолюють ключові економічні та безпекові агентства, що сприяють репресіям режиму Мадуро та підриву демократії у Венесуелі.

The New York Times додає: адміністрація Байдена оголосила про поширення захисту для близько 600 тис. громадян Венесуели, які живуть у США.

Вибори у Венесуелі - 2024

29 липня минулого року виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою тодішній високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечували, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.