Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели
У звітах міжнародних спостережних місій чітко зазначено, що президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам
Про це йдеться у заяві Ради ЄС щодо подій після виборів у Венесуелі.
У заяві наголосили, що Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційних протоколів голосування (actas) на виборчих дільницях.
"Без доказів про їхню підтримку результати, опубліковані 2 серпня CNE, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів", – йдеться в заяві.
Окрім того, в Раді ЄС додали, що копії протоколів виборчого голосування, яку опублікувала опозиція та перевірили кілька незалежних організацій, показують, що, ймовірно, переможцем президентських виборів зі значно більшою кількістю голосів підтримки є Едмундо Гонсалес Уррутіа.
Європейський Союз закликав до подальшої незалежної перевірки виборчих записів, за можливості це мала б зробити організація з міжнародним авторитетом.
Рада ЄС закликала учасників протестів до спокою та стриманості, а владі Венесуели, включно з силами безпеки, нагадала про необхідність поважати права людини, зокрема, свободу вираження поглядів і зібрань.
"Європейський Союз серйозно стурбований зростанням кількості свавільних затримань і продовженням переслідувань опозиції. ЄС закликає владу Венесуели покласти край свавільним затриманням, репресіям і насильницькій риториці проти представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнити всіх політичних в’язнів", – зазначено в заяві.
Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі
29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.
Панама оголосила, що тимчасово призупиняє усі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.
Президенти США і Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.
31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.
31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.
Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.
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