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Президенти США і Бразилії закликали уряд Венесуели оприлюднити деталі голосування на виборах через підозру у фальсифікації

Ксенія Золотова
31 липня, 2024 середа
03:58
Світ Ніколас Мадуро

Президент США Джо Байден і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів

Зміст

Про це повідомляє АР.

Уряд тим часом посилив нападки на головну опозиційну коаліцію, запропонувавши заарештувати її лідера Марію Коріну Мачадо та обраного нею кандидата в президенти.

Опозиція стверджує, що її кандидат Едмундо Гонсалес отримав більш ніж удвічі більше голосів, ніж чинний президент, і що вона має дані виборчих дільниць, щоб підтвердити це. Рада ще не оприлюднила жодних цифр з виборчих дільниць.

Байден і Лула "погодилися з необхідністю негайного оприлюднення виборчими органами Венесуели повних, прозорих і детальних даних про голосування на рівні виборчих дільниць", йдеться у заяві Білого дому.

Президенти заявили, що результати "є критичним моментом для демократії в півкулі".

  • 29 липня, виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.
  • Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 
  • У кількох містах Венесуели 29 липня спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.

Теги:
вибори
вибори президента
Венесуела
Бразилія
США
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