Президенти США і Бразилії закликали уряд Венесуели оприлюднити деталі голосування на виборах через підозру у фальсифікації

Про це повідомляє АР.

Уряд тим часом посилив нападки на головну опозиційну коаліцію, запропонувавши заарештувати її лідера Марію Коріну Мачадо та обраного нею кандидата в президенти.

Опозиція стверджує, що її кандидат Едмундо Гонсалес отримав більш ніж удвічі більше голосів, ніж чинний президент, і що вона має дані виборчих дільниць, щоб підтвердити це. Рада ще не оприлюднила жодних цифр з виборчих дільниць.

Байден і Лула "погодилися з необхідністю негайного оприлюднення виборчими органами Венесуели повних, прозорих і детальних даних про голосування на рівні виборчих дільниць", йдеться у заяві Білого дому.

Президенти заявили, що результати "є критичним моментом для демократії в півкулі".