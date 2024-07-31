Президенти США і Бразилії закликали уряд Венесуели оприлюднити деталі голосування на виборах через підозру у фальсифікації
Президент США Джо Байден і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів
Про це повідомляє АР.
Уряд тим часом посилив нападки на головну опозиційну коаліцію, запропонувавши заарештувати її лідера Марію Коріну Мачадо та обраного нею кандидата в президенти.
Опозиція стверджує, що її кандидат Едмундо Гонсалес отримав більш ніж удвічі більше голосів, ніж чинний президент, і що вона має дані виборчих дільниць, щоб підтвердити це. Рада ще не оприлюднила жодних цифр з виборчих дільниць.
Байден і Лула "погодилися з необхідністю негайного оприлюднення виборчими органами Венесуели повних, прозорих і детальних даних про голосування на рівні виборчих дільниць", йдеться у заяві Білого дому.
Президенти заявили, що результати "є критичним моментом для демократії в півкулі".
- 29 липня, виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.
- Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.
- У кількох містах Венесуели 29 липня спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.
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