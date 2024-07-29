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Оновлено

Вибори Мадуро у Венесуелі: Панама призупиняє дипвідносини, частина регіону ставить під сумніви результати

29 липня, 2024 понедiлок
22:16
Світ Ніколас Мадуро

Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку

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Про це заявив президент Панами Хосе Рауль Муліно, повідомляє Reuters.

“Ми призупиняємо дипломатичні відносини до повної перевірки протоколів та комп’ютерної системи голосування”, - підкреслив Муліно.

Він додав, що на цей час Венесуелу залишать усі дипломати.

"Відкликання дипломатичного персоналу зазвичай займає близько 72 годин, але МЗС вирішить, що є доречним", - йдеться у матеріалі.

Дев'ять країн вимагають скликати екстрене засідання постійної ради Організації американських держав (ОАД), посилаючись на занепокоєння щодо виборів у Венесуелі, на яких президент Ніколас Мадуро та суперник опозиції Едмундо Гонсалес заявили про перемогу.

Згідно із заявою, уряди Аргентини, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору, Гватемали, Панами, Парагваю, Перу та Уругваю висловлюють "глибоку стурбованість" виборами.
Про реакцію сусідів написало іспанське агентство EFE.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що "не збирається визнавати" результати виборів, назвавши їх "черговим шахрайством".

Лідер Чилі Габріель Борич зазначив, що не визнає "будь-які результати, які не можна буде перевірити".

Презиент Гватемали Бернардо Аревало зазначив, що "Венесуела заслуговує на прозорі результати, які відповідають волі народу".

Лідер Коста-Рики Родріго Чавес Роблес заявив, що "категорично відкидає" результати.

Глава МЗС Перу Хав'єр Гонсалес-Олаєчеа заявив про помічені їм порушення на виборах у Венесуелі. "Я рішуче засуджую сукупність порушень, скоєних владою Венесуели з наміром шахрайства. Перу не змириться з порушенням волевиявлення венесуельського народу", - наголосив він.

Натомість лідери Болівії, Куби, Гондурасу та Нікарагуа привітали Мадуро з переобранням.

Реакція Держдепу США

"Ми ознайомилися із заявою Венесуельської виборчої комісії. Ми маємо серйозні побоювання, що оголошений результат не відображає волю чи голосу венесуельського народу", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він закликав посадових осіб виборчих комісій опублікувати повні результати і сказав, що США та міжнародне співтовариство відреагують.

"Дуже важливо, щоб кожен голос був підрахований справедливо та прозоро, щоб виборчі органи негайно і негайно ділилися інформацією з опозицією та незалежними спостерігачами та щоб виборчі органи публікували результати голосування. Міжнародна спільнота дуже уважно стежить за цим та відреагує відповідним чином", - сказав Блінкен.

  • У понеділок, 29 липня, виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.
Теги:
вибори
Венесуела
Ніколас Мадуро
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