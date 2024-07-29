Президентські вибори у Венесуелі: опозиція каже про рекордну явку й просить армію поважати вибір народу
Станом на день (різниця між Києвом та Каракасом складає 7 годин) неділі, 28 липня 2024 року, за тамтешнім часом венесуельська опозиція заявляла про рекордно високу явку на виборах президента країни
Про це повідомила лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо, інформує іспаномовна редакція "Голосу Америки".
Через встановлені режимом проросійського соціаліста Ніколаса Мадуро обмеження вона не може балатуватися, кандидатом від опозиції є Едмундо Гонсалес Уруттія, Мачадо ж веде його виборчу кампанію.
За даними опозиції, станом на 12:00 проголосувало 42,1% виборців, тобто 9,3 мільйона венесуельців.
"Це величезна цифра. Якщо так піде й надалі, це буде історичний, рекордний показник участі у виборах. Це вже більше, ніж будь-які вибори за останні 30 років", - сказала Марія Мачадо.
Очікується, що виборчі дільниці зачиняться о 18:00.
Своєю чергою Едмундо Гонсалес виступив зі зверненням до армії країни - Боліваріанських національних збройних сил (FANB).
"Ми віримо, що збройні сили поважатимуть рішення нашого народу, висловлене в цих виборчих урнах", - сказав кандидат у президенти в заяві, яку він зачитав після голосування в Каракасі.
При цьому Гонсалес знову засудив нещодавні заяви кандидата від правлячої партії та президента Ніколаса Мадуро про можливість "кровопролиття", якщо він програє вибори.
"Це виборча партія, а не боксерський ринг", - зазначив кандидат від опозиції, привітавши заяви представників уряду про те, що вибори проходять нормально і "немає про що шкодувати".
Мадуро хоче бути довічним керівником
Конкуренцію 74-річному Едмундо Гонсалесу на цих виборах складає не визнаний парламентом Венесуели й багатьма державами світу, серед яких і Україна, 61-річний диктатор-соціаліст Ніколас Мадуро, симпатик Путіна та послідовник і учень покійного Уго Чавеса.
Чавес правив Венесуелою з 1999 року. Мадуро керує з 2013-го, від смерті Чавеса, й нині балатується на третій термін.
На сьогоднішніх виборах венесуельці обирають не лише між демократією та тиранією, а між добробутом та злиднями. Венесуела, що має найбільші у світі запаси нафти, наразі є однією з найбідніших країн з вкрай високим рівнем інфляції та злочинності.
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