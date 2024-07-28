У Венесуелі проходять президентські вибори, що можуть покласти край 25-річній соціалістичній диктатурі

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що 61-річний президент Ніколас Мадуро, який балотується на третій термін, може зазнати поразки перед кандидатом від опозиційної коаліції, дипломата у відставці, 74-річного Едмундо Гонсалеса.

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"Але експерти попереджають, що одна справа для Гонсалеса - отримати більше голосів, а інша - оголосити його переможцем Національною виборчою радою, яка підтримує уряд Мадуро", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Мадуро перебуває при владі після смерті свого наставника Чавеса. У 2013 році він склав присягу, а його переобрання у 2018 році багато хто відкинув як фальсифікацію.

Деякі критики Мадуро вважають, що ці вибори - можуть стати їхнім найкращим шансом усунути його від влади. Вони перші за останні десять років, на яких опозиція об'єдналася навколо одного кандидата і не бойкотує голосування.