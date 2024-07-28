У Венесуелі проходять президентські вибори, що можуть покласти край 25-річній соціалістичній диктатурі
У неділю, 28 липня, у Венесуелі проходять вибори президента - вони можуть покласти край 25-річному соціалістичному правлінню
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що 61-річний президент Ніколас Мадуро, який балотується на третій термін, може зазнати поразки перед кандидатом від опозиційної коаліції, дипломата у відставці, 74-річного Едмундо Гонсалеса.
Фото: Reuters
"Але експерти попереджають, що одна справа для Гонсалеса - отримати більше голосів, а інша - оголосити його переможцем Національною виборчою радою, яка підтримує уряд Мадуро", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Мадуро перебуває при владі після смерті свого наставника Чавеса. У 2013 році він склав присягу, а його переобрання у 2018 році багато хто відкинув як фальсифікацію.
Деякі критики Мадуро вважають, що ці вибори - можуть стати їхнім найкращим шансом усунути його від влади. Вони перші за останні десять років, на яких опозиція об'єдналася навколо одного кандидата і не бойкотує голосування.
- Нагадаємо, що у березні Мадуро став офіційним кандидатом від своєї Єдиної соціалістичної партії на липневих президентських виборах, що дозволить йому обійняти цю посаду на третій термін поспіль за відсутності конкуренції.
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