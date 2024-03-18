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Мадуро став офіційним кандидатом від своєї партії на президентських виборах у Венесуелі

18 березня, 2024 понедiлок
07:47
Світ Ніколас Мадуро

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро став офіційним кандидатом від своєї Єдиної соціалістичної партії на липневих президентських виборах, що дозволить йому обійняти цю посаду на третій термін поспіль за відсутності конкуренції

Про це повідомляє Associated Press.

У виданні зазначили, що головна опонентка Мадуро, Марія Коріна Мачадо, яка перемогла на первинних виборах опозиційної коаліції, набравши понад 90% голосів, була позбавлена венесуельською владою права обіймати державні посади протягом 15 років.

Мадуро погодився на висунення його кандидатом від правлячої Єдиної соціалістичної партії на президентських виборах 28 липня під час партійного з'їзду в Каракасі, заявивши, що має "підтримку народу". Партія заявила, що її рішення підтримали понад 4 мільйони членів.

"Людина, яка діє сама по собі, не була б тут. Я тут заради народу, - підкреслив Мадуро. - Тут кандидат - не Мадуро. Тут кандидат - це народ".

У разі обрання на наступний термін Мадуро залишиться на чолі венесуельського уряду до 2031 року.

За його правління Венесуела занурилася в глибоку економічну кризу, яка лише поглиблюється під впливом санкцій США. 

У разі обрання на наступний термін Мадуро залишиться на чолі венесуельського уряду до 2031 року.

Минулого року американський уряд скасував деякі санкції щодо нафтового, газового та гірничодобувного секторів Венесуели після того, як Мадуро пообіцяв створити умови для проведення чесних виборів.

Але адміністрація Байдена скасувала деякі послаблення після того, як Верховний суд Венесуели ухвалив стосовно Мачадо. 

Попри те, що термін реєстрації кандидатів спливає 25 березня, Мачадо стверджує, що буде йти "до кінця", не пояснюючи при цьому, як вона збирається обійти заборону обіймати державні посади.

  • 10 березня повідомлялось, що минулого місяця колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснив візит до Венесуели, де зустрівся з президентом країни Ніколасом Мадуро, аби вмовити його не допомагати Росії.
Теги:
політика
вибори президента
Венесуела
Ніколас Мадуро
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