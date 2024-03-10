Борис Джонсон таємно зустрічався з Мадуро, аби той не допомагав Путіну, - Times
Минулого місяця колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснив візит до Венесуели, де зустрівся з президентом країни Ніколасом Мадуро, аби вмовити його не допомагати Росії
Про це повідомляє Sunday Times.
Як зазначили у виданні, під час зустрічі Джонсон намагався переконати лідера багатої на нафту південноамериканської країни не надавати військової підтримки її союзнику Росії.
За часів свого правління Джонсон відверто підтримував Україну в її боротьбі з російським вторгненням. Однак незвично, що колишній політик, який більше не перебуває в уряді, бере участь у чутливих переговорах на високому рівні з іноземним урядом.
Експрем'єр перебував у Венесуелі менш як 24 години, прилетівши до країни на приватному літаку з будинку відпочинку в сусідній Домінікані.
Згідно з повідомленням речника Джонсона, поїздка була здійснена "за активної підтримки МЗС, Співдружності та розвитку (FCDO) і з відома міністра закордонних справ".
Довідково: Президент Венесуели Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є об'єктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтове багатство. Окрім цього він неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.
- У лютому колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що світ почувався безпечнішим і стабільнішим, поки Дональд Трамп перебував на посаді президента США.
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