Борис Джонсон таємно зустрічався з Мадуро, аби той не допомагав Путіну, - Times

Про це повідомляє Sunday Times.

Як зазначили у виданні, під час зустрічі Джонсон намагався переконати лідера багатої на нафту південноамериканської країни не надавати військової підтримки її союзнику Росії.

За часів свого правління Джонсон відверто підтримував Україну в її боротьбі з російським вторгненням. Однак незвично, що колишній політик, який більше не перебуває в уряді, бере участь у чутливих переговорах на високому рівні з іноземним урядом.

Експрем'єр перебував у Венесуелі менш як 24 години, прилетівши до країни на приватному літаку з будинку відпочинку в сусідній Домінікані.

Згідно з повідомленням речника Джонсона, поїздка була здійснена "за активної підтримки МЗС, Співдружності та розвитку (FCDO) і з відома міністра закордонних справ".

Довідково: Президент Венесуели Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є об'єктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтове багатство. Окрім цього він неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.