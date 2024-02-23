Борис Джонсон заявив, що світ був безпечнішим за президентства Трампа
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що світ почувався безпечнішим і стабільнішим, поки Дональд Трамп перебував на посаді президента США
Про це повідомляє Politico.
Виступаючи на Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні, Джонсон практично схвалив повернення колишнього президента США.
"Коли ви озираєтеся на останній термін перебування Трампа на посаді, немає сумнівів, що світ почувався безпечніше, спокійніше і стабільніше, - заявив Джонсон. - Зараз більша частина світу прагне стабільності, яка супроводжує сильне і рішуче американське лідерство".
У виданні зазначили, що за часів перебування при владі Джонсон і Трамп мали відносно близькі стосунки, а експрезидент навіть назвав прем'єра Великої Британії "британським Трампом".
Водночас Борис Джонсон є вірним прихильником і союзником Володимира Зеленського, тому після своєї відставки закликав Трампа і його прихильників не відмовлятися від військової допомоги Україні.
Зокрема, раніше Джонсон стверджував, що президентство Трампа може бути "тим, що зараз потрібно світу", за умови, що Трамп підтримає Україну.
"Багато хороших людей з добрими намірами тремтять, як бланманже, від ідеї нового президентства Трампа, і я не зовсім розумію, чому вони так стурбовані", - підкреслив Джонсон.
- 6 лютого президент США Джо Байден під час звернення до конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
- 12 лютого повідомлялося, що Трамп налаштований вести справи з РФ, якщо стане президентом.
- 15 лютого стало відомо, що радники експрезидента США Дональда Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.
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