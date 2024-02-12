Трамп налаштований вести справи з РФ, якщо стане президентом, - експерт-міжнародник Краєв

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Трампа зберігається наратив про те, що Європа має сама себе захищати, а США мають лише допомагати. Він спокійно говорить, що готовий дати Путіну це зробити. Тобто він налаштований на те, що буде вести справи з Росією. Про питання стримування російської агресії не йдеться. Залишається лише питання, як виторгувати більш безпечні умови для самих США. Якщо Трамп стане президентом, США не будуть готові протистояти російській загрозі, це тривожний меседж", - зазначив Краєв.

За його словами, повідомлення про те, що Трамп може підставити країну НАТО під удар Росії, це продовження риторики Трампа ще 2017-го, 2018 років.

"Він постійно казав про те, що європейські країни НАТО мають збільшувати видатки на оборону, більше вкладатись у власну оборону. Вже тоді він погрожував, що Америка не зможе їх захистити. Тобто тоді формулювання було таке, що Америка не зможе допомогти та захистити. Зараз ми бачимо, що той самий наратив подається абсолютно інакше, що Америка нібито скаже Росії "так", якщо та захоче напасти. Мовляв, Америка не буде заважати Путіну робити те, що він хоче", - додав Краєв.

На жаль, ми досі бачимо від Трампа ту саму жорстку, непередбачувану, подекуди просто ризикову риторику, яку він завжди використовував, зауважив Краєв.

"Разом із тим, як накаляється передвиборча боротьба, міжнародні відносини, міжнародні кризи, накаляється і риторика самого Трампа. Коли ти хочеш бути провокативним, тобі постійно треба підіймати градус своєї провокації, а у випадку з Трампом - підіймати градус власного маразму", - резюмував експерт-міжнародник.