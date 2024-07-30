Вибори Мадуро у Венесуелі: в кількох містах спалахнули протести через підозру у фальсифікації результатів

Про це інформує CNN.

Вказано, що люди вийшли на протести через недовіру до результатів президентських виборів у столиці Венесуели Каракасі: вони йшли головною дорогою, стукаючи каструлями і сковорідками. Сили безпеки використали сльозогінний газ для розгону протестувальників. Разом з тим венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів на одному з проспектів.

Венесуельці зібрались на акції протесту й в інших містах, зокрема, Маракаї. Опозиційна активістка Естефанія Натера зазначила, люди вийшли на вулиці з вимогою правди, адже "ми знаємо реальні результати". Водночас у штаті Фалькон протестувальники повалили статую Мадуро.