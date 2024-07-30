Вибори Мадуро у Венесуелі: в кількох містах спалахнули протести через підозру у фальсифікації результатів
У кількох містах Венесуели 29 липня спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро
Про це інформує CNN.
Вказано, що люди вийшли на протести через недовіру до результатів президентських виборів у столиці Венесуели Каракасі: вони йшли головною дорогою, стукаючи каструлями і сковорідками. Сили безпеки використали сльозогінний газ для розгону протестувальників. Разом з тим венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів на одному з проспектів.
Венесуельці зібрались на акції протесту й в інших містах, зокрема, Маракаї. Опозиційна активістка Естефанія Натера зазначила, люди вийшли на вулиці з вимогою правди, адже "ми знаємо реальні результати". Водночас у штаті Фалькон протестувальники повалили статую Мадуро.
- 29 липня, виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.
- Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.
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