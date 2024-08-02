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США визнали суперника Мадуро Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі

Ксенія Золотова
2 серпня, 2024 п'ятниця
06:20
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Едмундо Гонсалеса переможцем виборів у Венесуелі

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Про це він повідомляє Укрінформ.

"З огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, найголовніше, венесуельському народові зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", – заявив Блінкен.

Він підкреслив, що оголошені результати не відображають волю венесуельського народу.

"Поспішне оголошення Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів відбулося без жодних підтверджень. Національна виборча рада досі не опублікувала… жодного з протоколів підрахунку голосів, незважаючи на неодноразові заклики венесуельців і міжнародної спільноти зробити це", – каже держсекретар США.

Блінкен пояснив, що екзит-поли в день виборів підтвердили оприлюднені демократичною опозицією результати, які свідчать, що понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі демонструють, що найбільшу кількість голосів зі значним відривом отримав Гонсалес. 

Сполучені Штати відкидають необґрунтовані звинувачення Мадуро на адресу лідерів опозиції та розцінюють його погрози заарештувати їх як недемократичну спробу придушити політичну активність і зберегти владу.

"Безпека лідерів та членів демократичної опозиції має бути захищена», а «всі венесуельці, заарештовані за мирну реалізацію свого права на участь у виборчому процесі чи за вимогу прозорості підрахунку голосів і оголошення результатів, мають бути негайно звільнені", – підкреслив держсекретар США.

Він привітав Гонсалеса з успішною кампанією, наголосивши на необхідності розпочати дискусії про мирний перехід влади відповідно до виборчого законодавства та побажань венесуельського народу.

"Ми повністю підтримуємо процес відновлення демократичних норм у Венесуелі й готові розглянути шляхи його зміцнення спільно з нашими міжнародними партнерами", – додав Блінкен.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.

Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

У кількох містах Венесуели після цього спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.

Президенти США і Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозицію Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Теги:
вибори
вибори президента
Венесуела
США
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