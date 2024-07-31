ЄС не визнає виборів у Венесуелі, поки всі голоси не будуть підраховані та незалежно перевірені, - Боррель

Про це він сказав журналістам під час візиту до В'єтнаму, пише Reuters.

Боррель заявив, що виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, водночас венесуельська опозиція оприлюднила зовсім інші результати.

За словами дипломата, це є додатковою причиною для невизнання результатів, "поки вони не будуть повністю і незалежно перевірені".

Боррель додав, що члени ЄС ухвалять рішення щодо можливих наступних кроків лише після того, як стануть відомі остаточні результати виборів.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.

Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.

У кількох містах Венесуели після цього спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.

Президенти США і Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозицію Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.