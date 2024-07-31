Перу стала першою країною, яка визнала суперника Мадуро президентом Венесуели
Міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозицію Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели
Про це повідомляє ВВС.
"Цю позицію поділяють численні країни, уряди та міжнародні організації", — заявив він.
Міністр закордонних справ Перу був одним із найбільш критичних щодо уряду Ніколаса Мадуро після того, як його оголосили переможцем президентських виборів минулої неділі.
Гонсалес-Олаечеа назвав вибори "шахрайством" і назвав Мадуро "людиною, яка хоче увічнити себе при владі за допомогою диктатури".
Глава МЗС запевнив, що зв'язався телефоном з лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо, щоб висловити солідарність з нею та кандидатом Едмундо Гонсалесом Уррутією.
Реакція Венесуели
Канцлер Венесуели Іван Гіль завив, що уряд вирішив розірвати дипломатичні відносини з Перу на підставі статті 45 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.
"Ми змушені прийняти це рішення після необачних заяв міністра закордонних справ Перу, що ігнорує волю венесуельського народу та нашу конституцію", - написав він.
- 29 липня, виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.
- Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.
- У кількох містах Венесуели 29 липня спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.
- Президент США Джо Байден і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.
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