Президент Панами запропонував Мадуро безпечно покинути Венесуелу: той різко відмовив
Президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду лідера Венесуели Ніколасу Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею
Про це повідомляє Reuters.
Панамський лідер заявив, що надасть Мадуро безпечний притулок, який слугував би містком до третьої країни, після виборів у Венесуелі, результати яких називають фальсифікованими.
"Якщо це внесок, жертва, яку має зробити Панама, запропонувавши нашу землю, щоб ця людина та його родина могли покинути Венесуелу, Панама, без сумніву, зробить це", - підкреслив Муліно.
Проте Мадуро звинуватив панамського лідера, який обіймає свою посаду лише три місяці, у тому, що він "захопився грінго", використавши некоректний термін щодо американців.
"Той, хто зв'язується з Венесуелою, сідає на мілину", - сказав Мадуро.
Панама входить до групи країн Латинської Америки, які розірвали дипломатичні відносини з Венесуелою після спірних виборів 28 липня.
Муліно закликав провести регіональний саміт для обговорення результатів виборів. За його словами, вже 7 президентів підтвердили свою присутність. За його словами саміт може відбутись у Домінікані, він збігатиметься з інавгурацією президента Луїса Абінадера, запланованою на 16 серпня.
Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі
29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.
Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.
Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.
31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.
31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.
Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.
5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.
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